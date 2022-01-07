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【食用安全】日本7-11認錯道歉　用過期食材製作關東煮

商業 12:19 2022/01/07

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作爲跨國連鎖便利店巨頭的7-Eleven（7-11）便利店遍布全球。日前，日本7-11便利店的員工揭發該企涉嫌使用過期食材，引起大衆對食用安全的擔憂。

據日本新聞網站《J-CAST》 報道，有日本7-11的内部員工指出在店鋪曾使用過期近1個月的食材。其後，日本7-11企業坦承錯誤，表示將嚴正處理，並在昨日（6日）晚上於官方網站發布道歉聲明。

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據悉，事件由一位Youtuber在前日（5日）晚上所上傳的影片揭露。該Youtuber表示，收到來自7-11内部員工的投訴，並且引用了該員工提供在去年12月23日拍攝的片段。片段中，一位7-11的女性員工正在打開和清洗包裝上寫有的保質期分別為「2021年11月27日」「2021年12月21日」的關東煮食材，揭示7-11使用過期一個月的食材。

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7-11便利店的營運商Seven&IHoldings公關部門於昨日（6日）接受傳媒採訪，表示將嚴正處理事件。經過公司内部調查，該企表示涉事店鋪位於北海道札幌市，該店店長承認錯誤，坦白承認自己曾允許員工使用過期食材製作關東煮。針對此事，7-11還在官方網站發布標題為「有關販賣過期商品一事的道歉」的聲明，稱會對日本全國的7-11加盟店鋪提出警告及加強監督。

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責任編輯：吳嘉雯

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