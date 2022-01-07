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【石Sir午市閒談】今日推介中國聯塑｜吉利、潤電、潤泥、李寧、重汽最新部署

股市 12:37 2022/01/07

分享：

恒生指數中午收報23337點，升265點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中國聯塑 （02128） ，另亦會分析吉利 （00175） 、潤電 （00836） 、潤泥 （01313） 、李寧 （02331） 、重汽 （03808） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析
05：40 – 吉利 （00175）         要守19.00元位
07：33 – 潤電 （00836）         升多回調
09：36 – 潤泥 （01313）         下守5.70元，上破6.50元才好
10：59 – 李寧 （02331）         升多回調
12：55 – 重汽 （03808）         整固後反彈
15：40 – 中國聯塑 （02128）   調整後回升
17：23 – 推介股表現記錄
17：57 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 中國聯塑（02128） 吉利汽車（00175） 華潤電力（00836） 華潤水泥控股（01313） 李寧（02331） 中國重汽（03808） 石鏡泉

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