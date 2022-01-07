港股終止「八連陰」後早段再升逾百點 後市可有轉機？ 股市 12:01 2022/01/07 分享： 港股上日終止「八連陰」後，今早繼續上揚，恒生指數半日升265點，收報23337點，港股後市可有轉機？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）用技術分析為你睇。 *重溫今早《ET開市直擊》黃偉豪Ravi為你捕捉潛力股*【按此速睇－附Time code】 *港股面對「內憂外患」首季或探底？滙豐劉紹文教路2022年板塊部署策略* 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 「長勝將軍」劉國傑醒你3大投資主題 2022/01/06 「長勝將軍」劉國傑醒你3大投資主題 再爆第五波疫情 唐牛推介呢隻疫情股！ 2022/01/06 再爆第五波疫情 唐牛推介呢隻疫情股！ 商湯科技020曾跌逾一成氣勢已失 高位有貨何時離場？ 2022/01/06 商湯科技020曾跌逾一成氣勢已失 高位有貨何時離場？ 友邦1299逆市上揚 惟短綫不宜沾手？ 2022/01/06 友邦1299逆市上揚 惟短綫不宜沾手？ 滙豐（00005）股價回吐 未返50元已炒完？ 2022/01/06 滙豐（00005）股價回吐 未返50元已炒完？ 技術分析 恒生指數 指數 港股