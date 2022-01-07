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港股終止「八連陰」後早段再升逾百點　後市可有轉機？

股市 12:01 2022/01/07

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港股上日終止「八連陰」後，今早繼續上揚，恒生指數半日升265點，收報23337點，港股後市可有轉機？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）用技術分析為你睇。

*重溫今早《ET開市直擊》黃偉豪Ravi為你捕捉潛力股*【按此速睇－附Time code】

*港股面對「內憂外患」首季或探底？滙豐劉紹文教路2022年板塊部署策略*

欄名 : 3分鐘睇股

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