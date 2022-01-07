【新冠疫苗】Moderna行政總裁：今年秋季或需再打一針

為應對新冠肺炎Omicron變種病毒的疫情，各國加緊接種疫苗或第3針。雖然不少初步研究指第3針有效對抗Omicron變種，但Moderna行政總裁邦塞爾表示，民眾可能在今年秋季需要再打一針疫苗。

【新冠疫苗】英JCVI主席：全球每半年打一針不可行 【下一頁】

邦塞爾（Stéphane Bancel）周四（6日）出席座談會表示，Moderna現時正研發針對Omicron變種的疫苗，但需要最少兩個月時間才有成果。對於去年秋天接種第3針人士，邦塞爾認為他們有足夠保護度過冬天。

然而，邦塞爾認為第3針的保護力會如次劑一樣，隨時間逐漸下跌，因此估計今年秋季或之後，民眾需要再接種多一劑疫苗，老人家及有潛在健康問題人士更可能每年需要接種新一劑疫苗。

【ET財智Talk】港股或失守「疫情底」？ 滙豐劉紹文教你摸底【按此即睇】

【新冠疫苗】意大利50歲以上唔打針返工 罰款5300元 【下一頁】

邦塞爾指部分政府如英國及南韓已訂購新一批疫苗，準備應付未來需求。邦塞爾亦再次重申，不認為新冠肺炎病毒會完全消失，民眾需要學習與病毒共存。他認為Omicron變種出現，將讓病毒轉為風土病，有助恢復民眾生活。

不過邦塞爾指出，Omicron變種的突球數量讓科學界為之震驚，一旦再次產生其他突變，或讓疫情捲土重來。

第五波疫情殺到 疫情股又再炒起【按此即睇】

港股終止「八連陰」 哪些股份蘊釀爆發？【按此即睇】

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培