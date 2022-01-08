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【環保輪胎】不影響性能！　美企研發環保物料輪胎

10:00 2022/01/08

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美國輪胎製造商Goodyear展出一個由70%以再生物料製成的原型輪胎，且在功能方面與一般輪胎無異。（Goodyear）

環保議題已成為社會關注點，愈來愈多企業採用環保物料生產產品。其中美國輪胎製造商Goodyear展出一個由70%以再生物料製成的原型輪胎，且在功能方面與一般輪胎無異。

【AI農業設備】價格離地？ 自動駕駛拖拉機未上市先惹爭議

輪胎的物料以大豆油取代石油的技術，物料除了是再生物質，其可以使輪胎在低溫下保持彈性，且增加抓地力。公司原本計劃在2020年推出四個採用100%大豆油的輪胎產品線，但受到疫情影響導致生產困難，因此推遲產品推出時間。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

【CES 2022】無人駕駛汽車如箭在弦 推至消費市場

輪胎除了以大豆油製成，也採用稻殼灰而來的矽；由甲烷、二氧化碳和植物油而來的碳烟粉；由膠樽和其他塑膠類棄置物而來聚合物等。Goodyear技術長Chris Helsel表示，由70%再生物料製成的輪胎是個「讓人興奮的成就」，不過環保輪胎目前仍未公布推出日期及售價。

【Alexa升空】NASA、亞馬遜跨界合作 語音助手Alexa有太空任務？

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責任編輯：廖淑瑩

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