【深圳疫情】深圳發現兩宗確診　當局要求民眾非必要不離深、不出省

▲ 【中國疫情】深圳兩宗確診 當局要求民眾非必要不離深、不出省

深圳市今日（7日）發現2宗確診新冠病毒個案，患是一對29歲夫婦，男患者是羅湖一間公司的員工，住在龍崗區，排查後發現他的太太亦受感染，2人居住和工作的地點已經實施管控，羅湖及龍崗區今日進行全員檢測。深圳市疫情防控指揮部要求民眾非必要不離深、不出省，有確實需要離深的人士，須持有48小時內核酸檢測陰性證明。

不少內地大型科技企業的總部皆設於深圳，包括騰訊 （00700） 、華為。

目前2例個案現已轉送至深圳市第三人民醫院應急院區隔離治療，相關密接者正在排查中，其居住、工作區域已實施管控，個案活動過的重點場所已進行終末消毒。

另外，當局要求龍崗區、羅湖區暫停舉辦大型群眾活動，全市公共場所嚴格落實體溫檢測、亮碼、戴口罩等措施，景區景點、食肆、室內公共場所等，限制入場人士不多於一半容納量。

內地過去一日新增174宗新冠病毒確診個案，116宗是本土病例，陝西西安有57宗、河南56宗，集中在許昌和鄭州，其餘3宗來自浙江寧波和金華市。另外，上海有3宗本土無症狀感染個案。

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