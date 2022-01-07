【零售業寒冬】料政策收緊後人均消費跌3成　商戶轉攻網銷

▲ 珠寶業的生意料同受打擊。太子珠寶鐘錶主席兼行政總裁鄧鉅明預計，生意額將下跌約2至3成。（資料圖片）

因應第五波疫情出現，政府日前（5日）公布收緊現行的社交距離及晚市禁堂食等措施。有消費者表示，不會因此特地提早外出吃晚飯，料新年花費2,000元，為一家辦年貨。

【特朗普歸來】挑戰 Twitter 地位 特朗普社交平台 Truth Social 預計2月登場

零售業雖未受直接影響，但有商戶預計，市民現階段會十分謹慎，減少外出，營業額至少下跌4到5成。

鞋履品牌Navyboot營運總監何兆良預料，人均消費比往年跌3成。他稱，禁晚市堂食為零售業界帶來間接影響，年尾至農曆年本為旺季，眼見聖誕好不容易有「小景氣」，如今等於付諸東流。

他又認為，「市民都不想在竹篙灣過年」，因此現階段會十分謹慎，減少外出。應對人流減少，業界只好專注網上生意以減低成本。

珠寶業料營業額下跌約2至3成

珠寶業的生意料同受打擊。太子珠寶鐘錶主席兼行政總裁鄧鉅明預計，生意額將下跌約2至3成。他表示，政府為邁向本港疫情清零目標，收緊防疫措施亦能諒解。鄧指出，生意一直以尖沙咀一帶店舖為主，但自疫情封關後，自由行旅客生意銳減，一直受到影響。

他認為，措施推行後生意也會因此受到一定影響，盼政府能為受影響的業界提供補貼，如補助員工人工。

【遊戲熱話】KONAMI推惡魔城35周年NFT 14件典藏OpenSea開放競價

【消費新常態】支付平台Atome聯乘K11 Art Mall 新用戶買滿150元享80元優惠？

記者：李智美、黃顯晴