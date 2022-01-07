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奧地利縮短隔離時間 下周重啟2G防疫措施

環球社會熱點 11:59 2022/01/07

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世界多地因新冠肺炎確診人數激增，患者需接受隔離而出現多個行業人手不足情況。奧地利官員宣布，將縮短隔離時間至5日。奧地利總理內哈默表示，當局需盡一切可能防止再度封城。奧地利國會尚未正式通過強制新冠疫苗接種方案，惟內哈默強調措施不可缺少。

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內哈默（Karl Nehammer）周四（6日）表示，奧地利將從周六（8日）起實施新的防疫措施，政府正在擬定相關法律草案。內哈默在新聞發布會上表示，當局需盡一切可能，防止再度封城。

奧地利官員表示，新措施包括將患者及接觸者隔離時間縮短至5日，之後病毒檢測結果呈陰性則可結束隔離。民眾在戶外無法保持2米社交距離，如排隊等時候就需佩戴口罩。奧地利下周起，商舖重新引入2G防疫限制措施，只准已接種疫苗人士和新冠康復者進入。

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奧地利政府指，因應具高傳染性的Omicron變種正在廣為傳播，將規定從2月1日起強制疫苗接種，但目前草案仍未正式通過。內哈默透露，監管機構正在研究令草案符合憲法的方法，強調措施不可或缺。當局亦將縮短疫苗證明有效期至半年，若接種第3針則則為9個月。

奧地利衛生部長米克施泰因（Wolfgang Mueckstein）表示，未來數周確診數字或高於當局預期，預料當地未來數周每日新增確診人數或達2萬。奧地利周四錄得8,263宗新確診，約為上周平均每日確診人數3倍。

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責任編輯：李俊儀

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