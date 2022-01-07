  • 19°C
香港時間 : 2022107日 (五) 11:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特朗普歸來】挑戰 Twitter 地位　特朗普社交平台 Truth Social 預計2月登場

商業 11:37 2022/01/07

分享：

Truth Social將每個帖子命名為「真相」（truth），而轉發的內容則被稱為「再真相」（re-truth）。（資料圖片）

前美國總統特朗普創立的社交平台Truth Social，將於2月21日在App Store上架。Truth Social是由特朗普媒體科技集團（TMTG）製作，該公司是由前共和黨眾議員努涅斯（Devin Nunes）領導。

拜登發表國會暴亂1周年演説 批評特朗普散播謊言

根據《The Verge》報道，Truth Social看起來非常像Twitter的複製品，其中顯示個人資料的介面幾乎與Twitter一模一樣，而且帖子似乎亦有回覆、轉發、收藏和分享的圖標和功能。Truth Social將每個帖子命名為「真相」（truth），而轉發的內容則被稱為「再真相」（re-truth）。

去年12月已推出測試版

現時仍未有確實，Truth Social會否在2月21日同步推出網絡或Android版本。現時進入Truth Social網站，只有一個在App Store上預購免費應用程式的按鈕，以及供填寫的表格，加入等待清單。

加拿大學者睇淡美國民主 特朗普2024年或捲土重來

目前還不清楚Truth Social推出時，是否只接受「受邀人士」使用。惟去年12月，特朗普在宣布TMTG與視頻分享網站Rumble合作時就提到，Truth Social已推出測試版，「但只會邀請客人。」

然而，Truth Social早前已遇到一些爭議。由於Truth Social是使用Mastodon的源代碼建立，但在去年10月，Mastodon發表聲明指，Truth Social違反Mastodon的軟件應用許可。因為Truth Social聲稱這是它的專利，同時Truth Social亦沒有分享其源代碼。Mastodon其後向Truth Social的首席法律官發出正式信函，要求分享源代碼，及後Truth Social亦要在其網站添加「開源」界面，分享其源代碼。

責任編輯：陳卓賢

特朗普 專利 Twitter App Store 美國 Android 軟件 社交平台

下一篇文章

【遊戲熱話】KONAMI推惡魔城35周年NFT　14件典藏OpenSea開放競價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【防疫措施】健身室停業14日　商戶料過百名學生受影響
【防疫措施】健身室停業14日　商戶料過百名學生受影響
【禁晚市堂食】限聚令收緊食肆周五營業至晚上6時　酒樓料生意損失一半
【禁晚市堂食】限聚令收緊食肆周五營業至晚上6時　酒樓料生意損失一半
【防疫措施】派對房間週五起停業14日　料生意額較2019年1月下跌7成
【防疫措施】派對房間週五起停業14日　料生意額較2019年1月下跌7成
【元宇宙】The Sandbox下周四再賣地　有機會同鄭志剛做「鄰居」？
【元宇宙】The Sandbox下周四再賣地　有機會同鄭志剛做「鄰居」？
【禁晚市堂食】再禁晚市堂食　中菜館14日內預訂全取消　轉攻外賣生意
【禁晚市堂食】再禁晚市堂食　中菜館14日內預訂全取消　轉攻外賣生意
【禁晚市堂食】商場食肆優惠變陣　荃灣廣場及新達廣場推外賣獎賞
【禁晚市堂食】商場食肆優惠變陣　荃灣廣場及新達廣場推外賣獎賞
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款