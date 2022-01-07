【特朗普歸來】挑戰 Twitter 地位　特朗普社交平台 Truth Social 預計2月登場

▲ Truth Social將每個帖子命名為「真相」（truth），而轉發的內容則被稱為「再真相」（re-truth）。（資料圖片）

前美國總統特朗普創立的社交平台Truth Social，將於2月21日在App Store上架。Truth Social是由特朗普媒體科技集團（TMTG）製作，該公司是由前共和黨眾議員努涅斯（Devin Nunes）領導。

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根據《The Verge》報道，Truth Social看起來非常像Twitter的複製品，其中顯示個人資料的介面幾乎與Twitter一模一樣，而且帖子似乎亦有回覆、轉發、收藏和分享的圖標和功能。Truth Social將每個帖子命名為「真相」（truth），而轉發的內容則被稱為「再真相」（re-truth）。

去年12月已推出測試版

現時仍未有確實，Truth Social會否在2月21日同步推出網絡或Android版本。現時進入Truth Social網站，只有一個在App Store上預購免費應用程式的按鈕，以及供填寫的表格，加入等待清單。

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目前還不清楚Truth Social推出時，是否只接受「受邀人士」使用。惟去年12月，特朗普在宣布TMTG與視頻分享網站Rumble合作時就提到，Truth Social已推出測試版，「但只會邀請客人。」

然而，Truth Social早前已遇到一些爭議。由於Truth Social是使用Mastodon的源代碼建立，但在去年10月，Mastodon發表聲明指，Truth Social違反Mastodon的軟件應用許可。因為Truth Social聲稱這是它的專利，同時Truth Social亦沒有分享其源代碼。Mastodon其後向Truth Social的首席法律官發出正式信函，要求分享源代碼，及後Truth Social亦要在其網站添加「開源」界面，分享其源代碼。

責任編輯：陳卓賢