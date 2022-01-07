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【券商點睇】碳中和限制供應總量 鋁行業盈利持續改善

股樓投資 12:31 2022/01/07

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天風證券指出，近期煤價維持穩定，氧化鋁價格小幅調整，成本均值回落，鋁價企穩至每噸2萬元（人民幣，下同）以上，同時單位盈利修復至約每噸3,000 元。

【同場加映】溫股知新：港股暫未有起色 增長股要等消息

該行認為，碳中和背景下電解鋁總量可控，清潔能源佔比提升，以及西南地區水電資源瓶頸，內蒙、雲南、廣西、青海等地區受限於電力供應，新疆、貴州等面臨產能和補貼調整，運行電解鋁產能利用率和新增產能釋放均不及預期。

【延伸閱讀】2022年部署：花旗料恒指上半年抵26000  全年28000 另推薦8股為今年首選，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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需求端來看2021 年2月以來竣工數據持續保持高增長，10月地產竣工按年增速仍在16%，新能源汽車月度產量持續創新高，即使考慮地產悲觀預期，仍有望保持供需邊際緊平衡，該行推薦雲鋁股份（深：000807），關注神火股份（深：000933）、天山鋁業（深：002532）、中國宏橋（01378）。

【同場加映】青姐話：獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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記者：林衛

股票 天山鋁業（深：002532） 神火股份（深：000933） 雲鋁股份（深：000807） 板塊 中國宏橋（01378） 中國

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