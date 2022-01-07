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【穩增長】各地多個重大項目火熱開工 3萬億投資撐經濟

股樓投資 11:47 2022/01/07

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甫入2022年，中國多地重大項目已火熱開工。據報道，1月4日至6日，已公布的重大項目總投資額已超3萬億元（人民幣，下同）。從各地的政府工作報告及各地發改委公布的2022年工作計劃來看，積極推進項目開工建設，確保首季投資實現「開門紅」已成為重點任務。

【同場加映】溫股知新：港股暫未有起色 增長股要等消息

業內人士指出，今年首季基建投資將顯著提增，主因在於財政結轉和專項債提前下達量超過往年，預計約有萬億規模專項債在首季形成支出，當季基建將實現高個位數增長，全年基建增速也有亮眼表現。其中，上海五個新城首批重大項目集中開工，項目共計40個，總投資額1,328.2億元，涉及高端產業、科創、基礎設施、重大民生等領域。另浙江省358個重大項目集中開工，總投資達到6,386億元。

【延伸閱讀】2022年部署：瑞信予恒指今年目標26200點 模擬組合列入逾40隻港股，請按【見下頁

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中信證券首席經濟學家諸建芳表示，2021年11月、12月新發專項債規模和剩餘額度合計約7,000億元，總體上結轉到2022年的財政資金約1.4萬億元。專項債額度已提前下達1.46萬億元，不排除還將有第二批的提前批下達，結合2021年11月至12月專項債投入金額，預計約有萬億規模的專項債資金在首季形成支出。該行預計首季基建投資增速為7%左右，全年基建增速將顯著高於去年同期。

【同場加映】青姐話：獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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記者：林衛

經濟 中國

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