【流動性】開年放水預期落空重挫A股 發改委稱有回旋餘地

2022年A股開局便脫腳，上證指數在三個交易內累計下跌1.5%，深圳創業板指數更挫5.9%。歸根究柢，跟市場憧憬中國政府放水的預期落空有關。更甚者，人行在復市後大幅回收節前釋放的流動性，明顯與預期相反，導致股市遭拋售。據報道，1月4日至7日共有7,000億元（人民幣，下同）逆回購到期，其中1月4日和5日人行每日僅投放了100億元，兩日分別淨回籠2,600億元、2,000億元，資金大幅回籠對市場氣氛自然有所抑制。

【同場加映】溫股知新：港股暫未有起色 增長股要等消息

然而，發改委周五（7日）在人民日報發表文章稱，國內宏觀政策具有較大回旋餘地，要把穩增長放在更加突出位置，將跨周期和逆周期宏觀調控政策有機結合，在區間調控基礎上加強定向調控、精準調控、相機調控，把握好政策時度效，似乎向市場派了定心丸。

【延伸閱讀】2022年部署：2022年值得部署的10大收息股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

文章又指，持續加強關鍵核心技術攻關，加快傳統產業改造升級，提升制造業核心競爭力；實施好擴大內需戰略，促進消費特別是服務消費穩定恢復，有效發揮投資的關鍵作用，適度超前開展基礎設施投資，扎實推動「十四五」規劃102項重大工程項目建設。

【同場加映】青姐話：獨角獸出閘 跟紅兼頂白

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛