拜登發表國會暴亂1周年演説 批評特朗普散播謊言

美國前總統特朗普支持者去年1月6日衝擊美國國會山莊，事件釀成5死過百傷。美國總統拜登周四（6日）發表國會暴亂一周年演説，拜登不點名狠批特朗普散播謊言導致暴亂發生。

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時隔一年，拜登（Joe Biden）選擇在國會山莊内發表長達25分鐘的演説。拜登表示有一名總統選舉落敗後，當有暴徒抵達國會山莊時，這名總統試圖阻止和平移交權力。

但拜登強調這些人的行動失敗，表示暴亂已發生一周年，他們必須確保同類事件不再發生。

拜登指責特朗普（Donald Trump）錯誤聲稱自己的選票因大規模選舉欺詐而被偷走，批評對方作失實陳述或會破壞法治及顛覆將來的選舉。

拜登說，特朗普錯誤地聲稱選舉是通過廣泛的投票欺詐從他那裡竊取的，這可能會破壞法治並顛覆未來的選舉。

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拜登批評有一位美國前總統創造及散播連串涉及2020年美國總統大選的謊言，指責對方唔肯認輸，並將權力凌駕於原則之上。

拜登在演説期間沒有真正開名批評特朗普。而拜登演説後提到自己是關注對美國政治體系構成的威脅，而非針對特朗普。

他同時警告民主及美國的承諾正陷入危機，並敦促美國民眾一起捍衛法治及維護民主。他批評特朗普及支持者試圖顛覆選舉，敦促全國各地保障投票權利。

另外，國會山莊當日也有一周年悼念活動，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）當晚也率領數十名民主黨國會議員，在國會山莊樓梯上手持燭光默哀。

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責任編輯：鄭錦玲