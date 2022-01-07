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【Twitter新功能】Twitter擬推影片新功能　惹網絡騷擾爭議

科技 10:55 2022/01/07

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Twitter今（7日）宣布，正在測試一項名為「Quote Tweet with Reaction」的新功能。（Twitter官方圖片）

社交媒體競爭激烈，Facebook、Instagram和Twitter等也會定期推出新功能，以吸引更多人使用。Twitter今（7日）宣布，正在測試一項名為「Quote Tweet with Reaction」的新功能，用戶將可以以影片和照片形式分享貼文。惟新功能引起部分人的擔憂，恐致網絡騷擾的漏洞。

【Instagram】IG擬推3款新介面　用戶終可自選內容排序方式

據外媒《The Verge》報道，Twitter表示「Quote Tweet with Reaction」的新功能現已在iOS上進行測試，部分用戶已可試用該功能。貼文旁將會有「Quote Tweet with Reaction」的選項，點擊該選項後，用戶即可以將貼文加在影片和照片中，並進行分享。Twitter更於公布新功能的貼文中，附帶模擬圖片以供參考。

Twitter更於公布新功能的貼文中，附帶模擬圖片以供參考。（Twitter官方圖片）

雖然Twitter有保護用戶私隱的貼文功能，如移除照片標記和限制誰可以回覆你的貼文，惟有部分Twitter用戶表示，由於照片和影片的管理較文字困難，擔心新的貼文回覆方式將成為網絡騷擾的漏洞。

Twitter發言人Viviana Wiewall回覆外媒查詢時表示，目前新功能不支援限制轉貼貼文的用戶名單，但強調網絡安全是他們的首要任務，認為該新功能不會為用戶帶來影響，將會密密切監控新功能的使用情況。

Twitter更透露現正測試新版面設計，讓用戶可以以時間線來新增貼文。但相關資訊有限，只能等待Twitter的最新公布。

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責任編輯：文睿

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