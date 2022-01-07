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【Omicron變種】全球上周增逾950萬確診 世衛警告不溫和

環球社會熱點 10:49 2022/01/07

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新冠肺炎Omicron變種病毒在全球橫行，多國出現新一輪疫情。世界衛生組織表示，過去一周環球確診數目增加超過950萬，與前一周比較增加逾7成。世衛亦警告，雖然Omicron變種的徵狀較其他不嚴重，但不應再視為溫和。

【新冠疫苗】意大利50歲以上唔打針返工 罰款5300元  【下一頁】

世衛周四（6日）發表的一周流行病學報告中，截至周日（2日）為止上一周新增逾950萬人確診，較前周上升71%。但死亡人數同時減少4.1萬人，下降約1成。

世衛官員迪亞斯（Janet Diaz）同日表示，初步研究指出，Omicron變種引發入院重症機率比Delta變種低，年輕與年長族群感染Omicron變種後，出現重症的機會亦較低。研究數據來自英格蘭及南非，但世衛未透露研究參與者的年齡層。

祖高域父警告澳洲如果唔放人 就叫民眾上街抗議 【下一頁】

然而，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）警告，雖然Omicron變種的症狀嚴重性不及Delta變種，特別是對已接種疫苗人士，但絕不應定性Omicron變種為溫和，強調仍然有不少相關重症及死亡個案。譚德塞更警告，未來恐怕會出現「確診海嘯」。

譚德塞亦重申，要求解決全球疫苗分配不公平問題。根據現時接種率，全球109國將錯過世衛定下的目標，今年7月前全球70%人口完成兩劑疫苗接種。譚德塞指出，當數以十億人口未完全具備疫苗保護力，不斷小規模接種加強劑不會終止疫情。

世衛高級顧問艾爾沃德（Bruce Aylward）表示，36國現時接種率仍不達1成。全球重症患者中，高達8成屬未接種疫苗人士。

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責任編輯：吳漢培

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