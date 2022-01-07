  • 21°C
香港時間 : 2022107日 (五) 14:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【的士保險】保監突接管泰加保險　泰加搶先發聲：保監故意刁難要向廉署投訴、保監將會見傳媒

股市 13:51 2022/01/07

分享：

保監突接管的士保險龍頭泰加保險　泰加搶先發聲：保監故意刁難要向廉署投訴、保監將會見傳媒

的士保險龍頭泰加保險 （06161） 退保事件再起變局，保險業監管局周五（7日）早上公布，根據《保險業條例》（第41章）賦予的權力，接管泰加保險事務及資產。保監局表示，接管泰加保險是為了維持市場穩定和保障投保人的利益，當局將於下午舉行新聞發布會，交代接管泰加保險行動。

泰加保險於周三（5日）開市前停牌，以待刊發一份公司內幕消息公告，公司至今仍未復牌。

【2022年板塊部署】港股面對「內憂外患」首季或探底？滙豐劉紹文教您部署策略【按此即睇】 

泰加保險：按合約條款7日通知退保有何問題？

因應保監行動，泰加保險管理層中午搶先會見傳媒，管理層表示，退出的士保險業務是保費加幅跟不上賠付比例增加速度，雖然車主未必接受，但這屬商業決定。

泰加保險此前通知車主，會在7日通知期後退保，但保監局要求公司提供30日的按保方案，確保的士不會因為保單被取消而不獲保險保障。泰加保險管理層批評保監局多處刁難，

根據合同給予7日退保通知，有何問題？泰加從來無同意過提供30日緩衝期，在商言商，公司是一家上市公司，我們要保障中小股東利益。公司承受不起更多損失，不同意做蝕本生意，保監就入場接管，香港是否還是一個自由市場？

泰加管理層指控，公司去年更換管理層後，保監局態度變得相當強硬，稍後會向廉署投訴，指感受不到公平、批評市場不自由，但未有即場提供更多詳情。

管理層又透露，目前承保的的士保單近1.1萬宗，市佔率逾6成，又指公司的財政能力有支付所有保單的退款保費。

泰加保險去年11月停止外幣投資　預告或停接的士保險

泰加保險於11月曾發公告，稱為配合保監局檢視泰加保險外幣交易活動及策略的要求，已停止公司的外幣投資。泰加保險稱，為減輕因可能長時間被停止外幣投資而導致的潛在財務損失、並保障盈利能力，將認真考慮若干應急方案，以提升業務線的財務表現，包括停止接受現有的士保險客戶的續保。

相關文章：

【的士保險股】泰加保險主要股東張德熙　離奇3萬元減持3000萬股

【的士保險】泰加保險突退保　保監局：提供30日按保方案、確保的士不會不獲保障　泰加保險短暫停牌

 *逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】（附Time code）

港股 保險業監管局 的士 保險公司 泰加保險（06161）

上一篇文章

【美股焦點】特朗普社交平台Truth Social下月21日上架　特朗普概念股再炒上

下一篇文章

【內房危機】內房「三條紅綫」傳獲放寬利國企併購　國企內房股價破頂、中海外午後升7%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【防疫措施】HSBC滙豐只許一半員工返辦公室、恒地恒隆可在家工作　一文看各機構防疫措施
【防疫措施】HSBC滙豐只許一半員工返辦公室、恒地恒隆可在家工作　一文看各機構防疫措施
【的士保險股】泰加保險主要股東張德熙　離奇3萬元減持3000萬股
【的士保險股】泰加保險主要股東張德熙　離奇3萬元減持3000萬股
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破50關　阿里美股再高港2%　夜期收市升215點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破50關　阿里美股再高港2%　夜期收市升215點（不斷更新）
【香港疫情】林鄭月娥：10名官員出席初步確診者聚會、感到失望　徐英偉及一政助須進竹篙灣　徐英偉及洪為民道歉
【香港疫情】林鄭月娥：10名官員出席初步確診者聚會、感到失望　徐英偉及一政助須進竹篙灣　徐英偉及洪為民道歉
【MIRROR】喆麗YesAsia一度可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結）
【MIRROR】喆麗YesAsia一度可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結）
【Bitcoin】比特幣受累加息預期失守42000　跌穿去年12月「閃崩」水平
【Bitcoin】比特幣受累加息預期失守42000　跌穿去年12月「閃崩」水平
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款