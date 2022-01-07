【的士保險】保監突接管泰加保險　泰加搶先發聲：保監故意刁難要向廉署投訴、保監將會見傳媒

▲ 保監突接管的士保險龍頭泰加保險 泰加搶先發聲：保監故意刁難要向廉署投訴、保監將會見傳媒

的士保險龍頭泰加保險 （06161） 退保事件再起變局，保險業監管局周五（7日）早上公布，根據《保險業條例》（第41章）賦予的權力，接管泰加保險事務及資產。保監局表示，接管泰加保險是為了維持市場穩定和保障投保人的利益，當局將於下午舉行新聞發布會，交代接管泰加保險行動。

泰加保險於周三（5日）開市前停牌，以待刊發一份公司內幕消息公告，公司至今仍未復牌。

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泰加保險：按合約條款7日通知退保有何問題？

因應保監行動，泰加保險管理層中午搶先會見傳媒，管理層表示，退出的士保險業務是保費加幅跟不上賠付比例增加速度，雖然車主未必接受，但這屬商業決定。

泰加保險此前通知車主，會在7日通知期後退保，但保監局要求公司提供30日的按保方案，確保的士不會因為保單被取消而不獲保險保障。泰加保險管理層批評保監局多處刁難，

根據合同給予7日退保通知，有何問題？泰加從來無同意過提供30日緩衝期，在商言商，公司是一家上市公司，我們要保障中小股東利益。公司承受不起更多損失，不同意做蝕本生意，保監就入場接管，香港是否還是一個自由市場？

泰加管理層指控，公司去年更換管理層後，保監局態度變得相當強硬，稍後會向廉署投訴，指感受不到公平、批評市場不自由，但未有即場提供更多詳情。

管理層又透露，目前承保的的士保單近1.1萬宗，市佔率逾6成，又指公司的財政能力有支付所有保單的退款保費。

泰加保險去年11月停止外幣投資 預告或停接的士保險

泰加保險於11月曾發公告，稱為配合保監局檢視泰加保險外幣交易活動及策略的要求，已停止公司的外幣投資。泰加保險稱，為減輕因可能長時間被停止外幣投資而導致的潛在財務損失、並保障盈利能力，將認真考慮若干應急方案，以提升業務線的財務表現，包括停止接受現有的士保險客戶的續保。

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