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【的士保險】保監局：泰加投資活動違例需接管　泰加：保監故意刁難要向廉署投訴

股市 15:57 2022/01/07

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的士保險龍頭泰加保險 （06161） 退保事件再起變局，保險業監管局周五（7日）早上公布，根據《保險業條例》（第41章）賦予的權力，接管泰加保險事務及資產。保監局表示，接管泰加保險是為了維持市場穩定和保障投保人的利益，而泰加保險管理層則批評保監多處刁難。

保監局行政總裁張雲正於記者會上表示，收到市場情報，泰加有投資活動及資金調配違反保險業條例法律要求，因此以公眾利益為由行使接管的法律權利，並委任德勤去審核泰加的財政狀況。由於需搜證調查，暫未能透露涉及甚麼違規事項。

保監已統一負起聯絡其他4間保險公司的角色，將受影響保單分流過渡至其他保險公司，毋須車主及保險中介人個別與保險公司討論承保事宜。當中約兩間保險公司一直有承接的士保單，其餘兩間曾在業內有較大份額，但已退出，現時只是重新進場。

【2022年板塊部署】港股面對「內憂外患」首季或探底？滙豐劉紹文教您部署策略【按此即睇】 

泰加保險：按合約條款7日通知退保有何問題？

因應保監行動，泰加保險管理層中午搶先會見傳媒，泰加執行董事林烽表示，退出的士保險業務是保費加幅跟不上賠付比例增加速度，雖然車主未必接受，但這屬商業決定，以應對汽車保險分部的長期虧損，保障廣大股東的基本利益。

泰加保險此前通知車主，會在7日通知期後退保，但保監局要求公司提供30日的按保方案，確保的士不會因為保單被取消而不獲保險保障。泰加保險管理層批評保監局多處刁難，

根據合同給予7日退保通知，有何問題？泰加從來無同意過提供30日緩衝期，在商言商，公司是一家上市公司，我們要保障中小股東利益。公司承受不起更多損失，不同意做蝕本生意，保監就入場接管，香港是否還是一個自由市場？

泰加管理層指控，公司去年更換管理層後，保監局態度變得相當強硬，稍後會向廉署投訴，指感受不到公平、批評市場不自由，但未有即場提供更多詳情。

另外，泰加指，因保監會稱目前市場上已有8間保險公司可以充分承保香港的士保單，公司相信的士業界可以安穩過渡。不過，保監局在記者會上澄清是4間保險公司而非8間。

泰加目前承保的的士保單近1.1萬宗，市佔率逾6成，公司強調財政能力能支付所有保單的退款保費。

泰加保險去年11月停止外幣投資　預告或停接的士保險

泰加保險於11月曾發公告，稱為配合保監局檢視泰加保險外幣交易活動及策略的要求，已停止公司的外幣投資。泰加保險稱，為減輕因可能長時間被停止外幣投資而導致的潛在財務損失、並保障盈利能力，將認真考慮若干應急方案，以提升業務線的財務表現，包括停止接受現有的士保險客戶的續保。

泰加保險於周三（5日）開市前停牌，以待刊發一份公司內幕消息公告，公司至今仍未復牌。

相關文章：

【的士保險股】泰加保險主要股東張德熙　離奇3萬元減持3000萬股

【的士保險】泰加保險突退保　保監局：提供30日按保方案、確保的士不會不獲保障　泰加保險短暫停牌

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港股 保險業監管局 的士 保險公司 泰加保險（06161）

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