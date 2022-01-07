【的士保險】保監局：接管泰加保險因疑涉投資違規、委德勤審查　泰加批故意刁難要向廉署投訴（不斷更新）

的士保險龍頭泰加保險 （06161） 退保事件再起變局，保險業監管局周五（7日）早上公布，根據《保險業條例》（第41章）賦予的權力，接管泰加保險事務及資產。保監局表示，接管泰加保險是為了維持市場穩定和保障投保人的利益，稱泰加有投資活動及資金調配違法，泰加保險管理層則批評保監多處刁難。

保監局表示，鑒於泰加的營運情況和償付能力一直並不理想，保監局早前已施加一系列額外監管規定，包括要求該公司以保監局名義存放法定存款，以及限制其資產的運用及調配等 。保監局透過進行監管工作及收集市場情報，發現泰加的投資活動和資金調配可能違反《 保險業條例 》（第41章）下的法定要求，其企業管治亦出現缺失，因此決定行使權力，委任經理德勤‧關黃陳方會計師行全面接管該公司的事務及資產，確保其業務正常運作，以維持市場穩定和保障保單持有人的利益 。經理同時會就泰加的財政狀況進行詳細評估，並將結果呈交保監局。

保監局行政總裁張雲正於記者會上表示。由於需搜證調查，暫未能透露涉及甚麼違規事項。

今日有傳媒報導，指保監局去年10月曾要求泰加保險將超過1.54億美元資產，從離岸私人貨幣戶口調回公司銀行戶口，泰加保險亦曾提供文件證明已指示券商調回資產，惟證監會其後發現，泰加其後撤回指示。不過，保監局在記者會上拒絕就有關報導作出回應，僅稱因泰加償付能力不理想而採取行動。

保監局：已中央協調泰加的士保險過渡至4家險企

保監局稱，泰加的業務近八成為汽車保險，當中涉及約1萬架的士，佔的士市場細分份額六成，其餘主要為僱員補償保險，所有業務合計佔一般直接保險業務巿場份額的1.43%。截至2020年底，泰加發出4.1萬張保單，當中包括3.8萬張汽車保險保單，保監局指該公司現存保單的保障條款不會受到是次接管行動影響。

保監局執行董行（一般業務）林瑞江表示，已由保監局牽頭負責中央協調，保監局會統一聯絡其他4間願意承接泰加保險保單的保險公司，在中央協調機制下將受影響保單分流過渡至其他4間保險公司，毋須車主及保險中介人個別與保險公司咨詢承保事宜。當中兩間保險公司一直有承接的士保單，其餘兩間曾在業內有較大份額，但已退出，現時只是重新進場。林瑞江指，今早已有7894部的士的保單被分流至4間保險公司以接受替代投保方案，當中部分保單仍在處理當中。保監局會簡化處理流程並協調提高承保額度，容許投保人延後向保險公司遞交部份文件。他續指，不應有的士因事件而脫保，的士業界要維持繼續營運。

對於部分的士業界表示上述4間保險公司有部份拒保，或要求額外付費才受保。張雲正承認，之前由於保監局未有負責整體協調及分流保單，因此當中的過渡流程並不理想。保監局現時除就保單過渡定出中央協調機制，亦有向4間願意承接保單的保險公司提供市場平均費率作參考，但這些公司仍可自由定價。

泰加保險較早前發公告指，因保監會稱目前市場上已有8間保險公司可以充分承保香港的士保單，公司相信的士業界可以安穩過渡。保監局在記者會上澄清，有8間保險公司經營有關業務，但只有4間願意承接泰加保險的保單。

德勤：是審查非審計 會「睇得更細」

獲委任為接管經理人的德勤‧關黃陳方會計師行黎嘉恩表示，今早接管過程順利，已會見泰加管理層及員工。黎嘉恩又強調，需泰加保險管理層提供資料，以徹查公司財務狀況，但不保證個多月內便清晰知道泰加的財政狀況。張雲正指泰加今日仍正常運作，泰加的保單仍有效，被問到泰加是否有增資需要，他回應稱需讓德勤審視泰加的帳目及財政狀況，倘有增資需要才向傳媒發佈，又稱德勤並非負責審計，而是審查，會「睇得更細」。

泰加保險：按合約條款7日通知退保有何問題？

泰加保險目前承保的的士保單近1.1萬宗，市佔率逾6成。因應保監行動，泰加保險管理層中午搶先會見傳媒，泰加執行董事林烽表示，退出的士保險業務是保費加幅跟不上賠付比例增加速度，雖然車主未必接受，但這屬商業決定，以應對汽車保險分部的長期虧損，保障廣大股東的基本利益。泰加保險又強調，公司財政能力能支付所有保單的退款保費。

泰加保險此前通知車主，會在7日通知期後退保，但保監局要求公司提供30日的按保方案，確保的士不會因為保單被取消而不獲保險保障。泰加保險管理層批評保監局多處刁難，

根據合同給予7日退保通知，有何問題？泰加從來無同意過提供30日緩衝期，在商言商，公司是一家上市公司，我們要保障中小股東利益。公司承受不起更多損失，不同意做蝕本生意，保監就入場接管，香港是否還是一個自由市場？

保監局﹕受法例規管 無法刁難保險公司

泰加保險管理層指控，公司去年更換管理層後，保監局態度變得相當強硬，稍後會向廉署投訴，指感受不到公平、批評市場不自由，但未有即場提供更多詳情。對此，張雲正稱「隔空對話冇意思」，指保監局受法例規管，亦設有上訴機制，所以無法刁難保險公司。他又指，有些保險公司會利用投資補貼業務，但該做法不能持續，強調保險公司的本業是做好理賠，投資為副，又直指泰加保險過去一段日子的一些舉動擾亂市場運作，損害的士業界利益。

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泰加保險去年11月停止外幣投資 預告或停接的士保險

泰加保險於11月曾發公告，稱為配合保監局檢視泰加保險外幣交易活動及策略的要求，已停止公司的外幣投資。泰加保險稱，為減輕因可能長時間被停止外幣投資而導致的潛在財務損失、並保障盈利能力，將認真考慮若干應急方案，以提升業務線的財務表現，包括停止接受現有的士保險客戶的續保。

泰加保險於周三（5日）開市前停牌，以待刊發一份公司內幕消息公告，公司至今仍未復牌。

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