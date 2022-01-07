商場舉行室內花市　年花大王看高銷情1-2成

新地旗下將軍澳東港城將於1月15日起至31日舉行室内年宵市場，與香港「蘭花大王」、千葉園始創人楊小龍、新一代蘭花才子楊尹俊、香港「年花大王」香港鮮花盆裁批發商會主席賴榮春和國際知名花藝設計師歐錦華合作，為谷銷情，今年商場加入7大策略力谷生意。

▲ 新地旗下將軍澳東港城將於1月15日起至31日舉行室内年宵市場，與香港「蘭花大王」、千葉園始創人楊小龍（右三）、新一代蘭花才子楊尹俊（右一）、香港「年花大王」香港鮮花盆裁批發商會主席賴榮春（右二）和國際知名花藝設計師歐錦華（左二）合作。

本地培植迷你品種 主打年輕家庭市場



疫情影響下，本地花農未能到海外搜羅新品種的年花，千葉園於是本地培植出6款全新日本迷你蘭花品種，花瓣較細，但仍充滿氣派。楊尹俊表示，去年推出迷你品種大受歡迎，今年再度加碼培植6款迷你品種，適合不同家庭，迷你日本蘭花系列售價為$1,680兩株。



蘭花大王、千業園始創人楊小龍則分享天氣暖和無礙蘭花生長，他指蘭花適合於15至20˚C生長，今年天氣和暖加上陽光充足，沒有驟冷驟寒，加上自動調節設備的溫室，蘭花花瓣開得更大。楊小龍又指，即使有疫情，過年買年花是中國人傳統；加上政府派發電子消費券，有助刺激消費，相信花展會的銷情會增長。

他續稱，今年較保守地只投了8個維園年宵檔位，但暫時未有消息年宵市場會否舉行。

買花心態一向積極 看高銷情1-2成



香港「年花大王」香港鮮花盆裁批發商會主席賴榮春表示，蘭花近年廣受歡迎，不需常打理同樣美麗，特別適合年輕人。他指疫情對花店影響不大，市民過年買花心態一向積極，相信銷情會較去年好。另指今年虎年會令虎尾蘭、虎頭蘭等「虎」花將更受歡迎。不少市民已開始買年花，預料一般家庭會花$500至$800買年花佈置家居。他預計銷情仍未回復疫前水平，但比去年有望增1-2成。

▲ 香港鮮花盆裁批發商會主席賴榮春預計銷情仍未回復疫前水平，但比去年有望增1-2成。

東港城今年亦加入一站式買花體驗，邀請花藝師歐錦華為顧客裝飾盆栽，更提供宅急便服務；今年亦繼續舉行網上直播，讓市民能在家預購心水靚花，線上線下推動銷情。



新地旗下將軍澳東港城將於1月15日起至31日舉行室内年宵市場，與香港「蘭花大王」、千葉園始創人楊小龍（右三）、新一代蘭花才子楊尹俊（右一）、香港「年花大王」香港鮮花盆裁批發商會主席賴榮春（右二）和國際知名花藝設計師歐錦華（左二）合作。



香港鮮花盆裁批發商會主席賴榮春預計銷情仍未回復疫前水平，但比去年有望增1-2成。



(特約)