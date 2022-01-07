【港股市況】恒生指數高開246點後回順　ATM、滙豐領市（不斷更新）

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【B仔股】諾輝健康曾飆升四成半 胃癌篩查產品幽幽管申請獲批
市場對提早加息預期升溫，美股隔晚續軟，港股今早則續高開近250點。恒生指數開報23318點，升246點，恒生科技指數升1.4%，報5470點。ATM造好，其中阿里巴巴 （09988） 股價再升逾4%，騰訊 （00700） 升近2%；美團 （03690） 升近3%；滙豐 （00005） 升逾2%。
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即市走勢︰
【10：13】中國中藥 （00570） 最新轉跌4%，低見5.78元，成交10億元。
【10：10】【的士保險】保監局今接管泰加保險事務及資產 下午開記招交代詳情
【10：10】【B仔股】諾輝健康曾飆升四成半 胃癌篩查產品幽幽管申請獲批
【10：06】潤電 （00836） 續捱沽，股價今早逆市跌逾1%，低見16.1元。
【10：05】商湯 （00020） 今早回吐，股價跌3%，低見7.5元。
【09：59】中石油 （00857） 升逾3%，高見3.62元。
【09：48】【配股潮】中藥股東折讓逾8%配售逾1億股 中藥股價倒升近3%
【09：47】ATM升幅早段收窄至逾1%；京東 （09618） 升2%；小米 （01810） 逆市跌0.4%；快手 （01024） 升逾4%；嗶哩嗶哩 （09626） 升近3%。
【09：43】內房股個別發展，中海外 （00688） 升4%，破頂高見21.2元；潤地 （01109） 升逾2%；碧桂園 （02007） 逆市跌0.6%；雅居樂 （03383） 跌半成，破底低見3.75元；融創 （01918） 跌3%，破底低見9.61元。
【09：42】中國中藥 （00570） 配股，中國中藥股價低開1%後早段倒升逾3%，高見6.3元，成交8.3億元。
【09：40】港股開市後升幅收窄至約135點，報23208點；科指升1.1%，報5451點。
【09：36】吉利 （00175） 升1%，高見20.4元。吉利12月總銷量15.9萬輛，按月增17%，按年增3%。長汽 （02333） 升近半成，高見25.9元。長汽12月銷量為16.2萬輛，按月增32.5%，按年增8.2%。
【汽車股】吉利12月銷量按月增17% 與全年目標相差13% 長汽超額達全年目標
【09：34】世茂 （00813） 逆市跌逾17%，破底低見4.06元，成交1.5億元。
【內房危機】世茂被指逾6億人幣信託違約 世茂指中誠信託無故抽貸 有境內債跌10%
【09：31】諾輝健康 （06606） 公布收到國家藥監局對將「幽幽管」註冊為三類醫療器械的申請的批准，股價升35%，高見28.2元。
【09：29】昨暴瀉的細價股今早反彈，其中漢思能源 （00554） 反彈近15%；BENG SOON MACH （01987） 反彈逾14%。先機 （00176） 升半成。
【新巴城巴股東】漢思能源瀉7成：不知悉股價波動原因 受託人買2000萬股
【09：27】長和系創辦人李嘉誠再獨資增持長實 （01113） ，惟長實股價今早逆市低開0.8%。
【李嘉誠增持】李嘉誠再斥3339萬元獨資增持長實、持股升至46.44% 長和去年共回購2170萬股
【09：20】恒生指數開報23318點，升246點，恒生科技指數升1.4%，報5470點。阿里巴巴 （09988） 升逾4%，騰訊 （00700） 升近2%；美團 （03690） 升近3%；滙豐 （00005） 升逾2%。
【09：13】期指開報23300點，升308點或1.3%。
【08：59】雲頂香港 （00678） 開市前宣布短暫停牌，以待刊發一宗有關公司內幕消息的公告。
【08：54】恒指黑期升約218點，報23268點；道指期貨升80點，報36316點。
【07：45】港股ADR收報23247點，升174點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報50.63元，較港收市價高1.63元或3.3%；騰訊 （00700） ADR折合報439.36元，較港收市價高2.36元或0.5%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報123.48元，較港收市價高2.48元或2.1%。
【07：30】市場對提早加息預期升溫，美國10年期債息高見1.7511厘，美股跌勢延續，反覆偏軟。道指收市跌170點，報36236點；標指跌4點，報4696點；納指跌19點，報15080點。歐股周四滑落，Stoxx 600收市跌1.25%。
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責任編輯︰梁浩碩