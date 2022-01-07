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【港股市況】恒生指數升420點近全日高位收　阿里巴巴升逾6%領市　內房造好（不斷更新）

股市 16:17 2022/01/07

分享：

港股市況不斷更新

市場對提早加息預期升溫，美股隔晚續軟，港股今早則續高開246點，其後走勢反覆上揚，尾市升逾400點，恒生指數收報23493點，升420點，成交1472.7億元。恒生科技指數升近2%，報5503點。阿里巴巴 （09988） 升逾6%；港交所 （00388） 升逾3%；內房造好，中海外 （00688） 升9%破頂；潤地 （01109） 升逾7%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：16】恒指2022年開局，首周累升95點或0.4%。

【16：10】恒生指數收報23493點，升420點，接近全日高位收市，成交1472.7億元。恒生科技指數升近2%，報5503點。阿里巴巴 （09988） 升逾6%；港交所 （00388） 升逾3%；內房造好，中海外 （00688） 升9%破頂；潤地 （01109） 升逾7%。

【16：00】恒生指數U盤前升401點，報23474點。

【15：57】商湯 （00020） 回吐6%，低見7.42元。

【15：27】潤電 （00836） 跌幅擴大至逾8%，低見19.7元。

【15：26】中國恒大 （03333） 升逾4%；恒大汽車 （00708） 升半成；恒大物業 （06666） 升逾2%。

【15：21】美團 （03690） 尾市曾轉跌，低見201.4元，最新升0.1%，報202.4元。

【15：12】阿里巴巴 （09988） 尾市升逾6%，高見128.5元。

【15：09】港股尾市升約360點，報23432點；科指升1.6%，報5483點。

【15：02】上證跌0.2%；深證跌0.6%；創業板指跌近1%。

【14：57】中海外 （00688） 升幅擴大至近一成，破頂高見22.35元，成交16.9億元。

【14：44】除BENG SOON MACH  （01987） 外，昨大瀉的漢思能源 （00554） 亦反彈近五成，高見0.24元。

【14：35】昨日暴瀉逾九成的BENG SOON MACH  （01987） ，股價反彈一倍，高見0.275元，成交1.2億元。

【細價股股災】新加坡拆除服務商BENG SOON MACH暴瀉94%：不知悉股價波動原因

【14：22】內房造好，中海外 （00688） 升幅擴大至逾8%，破頂高見22.2元；潤地 （01109） 升逾6%；碧桂園 （02007） 升近4%；雅居樂 （03383） 破底低見3.75元後倒升逾1%；融創 （01918） 破底低見9.61元後，倒升3%；恒大 （03333） 升逾2%。

【14：20】中國中藥 （00570） 跌幅擴大至11%，低見5.36元，成交14.4億元。

【14：19】中鋁國際 （02068） 逆市回吐9%，低見2.5元。

【14：00】恒指午後升幅擴大至400點，報23477點，升405點。

【13：24】港交所 （00388） 午後短綫拉升，股價升逾3%，高見449元。

【假期交易】港交所落實復活節假前推衍生產品假期交易　所有MSCI期貨期權首階段納入

【13：22】蒙牛 （02319） 升5%，高見45.7元。

【13：20】恒指升逾300點，升333點，報23406點。阿里巴巴 （09988） 升近5%，高見126.9元。

【13：13】漢思能源 （00554） 升幅擴大至36%，高見0.22元，成交2651萬元。

【13：09】港交所 （00388） 午後升逾2%，高見444.4元。

【13：07】中國中藥 （00570） 午後進一步向下，股價跌8%，低見5.56元。

【13：05】阿里巴巴 （09988） 午後升逾4%，報126元；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%；小米 （01810） 跌0.2%。

【13：02】比特幣失守42000美元水平，火幣科技 （01611） 隨市升逾1%；雄岸科技 （01647） 升0.6%；美圖公司 （01357） 跌近2%。

【Bitcoin】比特幣受累加息預期失守42000　跌穿去年12月「閃崩」水平

【13：00】港股午後初段升約270點，報23344點；科指升0.9%，報5445點。

【12：56】恒指黑期升約272點，報23322點。

【12：00】恒生指數半日升265點，報23337點，成交743億元。恒生科技指數升0.8%，報5440點。阿里巴巴 （09988） 續升近4%；滙豐 （00005） 升逾1%；中海外 （00688） 、潤地 （01109） 分別升逾6%；中石油 （00857） 升逾6%。

【11：42】【異動股】HSBC滙豐重上50關、渣打升逾4%　美國10年債息曾創9個月高

【11：39】【國際油價】市場憂哈薩克斯坦衝突影響原油供應　原油價格再上80美元關口　中石油曾升6%

【11：35】中海外 （00688） 升幅擴大至近7%，破頂高見21.75元；潤地 （01109） 升逾6%，高見36.1元。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升0.4%；深證跌0.2%；創業板指跌0.8%。

【11：29】漢思能源 （00554） 升逾22%，高見0.198元。

【11：25】港股短綫拉升，大市最新升近300點，報23360點，升288點。

【11：21】恒指最新升約225點，報23297點；科指升0.6%，報5426點。

【11：04】中國聯塑 （02128） 升逾14%，高見15.3元。

【11：02】汽車股逆市向下，吉利 （00175） 跌4%；比亞迪 （01211） 跌逾2%；廣汽 （02238） 跌近2%。

【10：59】大市最新升近200點，報23257點，升184點。

【10：58】滙豐 （00005） 最新升2%，觸50元。渣打 （02888） 升逾4%；恒生 （00011） 、東亞 （00023） 升逾1%；中銀香港 （02388） 升0.7%。

【10：51】中石油 （00857） 最新升半成，高見3.67元，成交2.4億元。

【10：44】中石油 （00857） 升幅擴大至4%，高見3.65元。其餘兩桶油亦向上，中海油 （00883） 升0.4%；中石化 （00386） 升1%。

【10：40】潤電 （00836） 跌幅擴大至3%，低見20.75元；中國電力 （02380） 跌近4%，低見4.38元；龍源電力 （00916） 跌逾3%，見15.78元。

【10：31】手機孖寶逆市下跌，舜宇 （02382） 股價跌半成，低見218.6元；瑞聲 （02018） 跌逾3%，低見31.9元。英特爾挖走蘋果（美︰AAPL）M1首席晶片設計師。

【10：17】大市升幅收窄至不足100點，恒指報23164點，升91點；科指升0.4%，報5417點。

【10：13】中國中藥 （00570） 最新轉跌4%，低見5.78元，成交10億元。

【10：10】【的士保險】保監局今接管泰加保險事務及資產　下午開記招交代詳情

【10：10】【B仔股】諾輝健康曾飆升四成半　胃癌篩查產品幽幽管申請獲批

【10：06】潤電 （00836） 續捱沽，股價今早逆市跌逾1%，低見16.1元。

【10：05】商湯 （00020） 今早回吐，股價跌3%，低見7.5元。

【09：59】中石油 （00857） 升逾3%，高見3.62元。

【09：48】【配股潮】中藥股東折讓逾8%配售逾1億股　中藥股價倒升近3%

【09：47】ATM升幅早段收窄至逾1%；京東 （09618） 升2%；小米 （01810） 逆市跌0.4%；快手 （01024） 升逾4%；嗶哩嗶哩 （09626） 升近3%。

【09：43】內房股個別發展，中海外 （00688） 升4%，破頂高見21.2元；潤地 （01109） 升逾2%；碧桂園 （02007） 逆市跌0.6%；雅居樂 （03383） 跌半成，破底低見3.75元；融創 （01918） 跌3%，破底低見9.61元。

【內房危機】內房鬆綁？承債式併購貸款不再計入「三條紅線」

【09：42】中國中藥 （00570） 配股，中國中藥股價低開1%後早段倒升逾3%，高見6.3元，成交8.3億元。

【09：40】港股開市後升幅收窄至約135點，報23208點；科指升1.1%，報5451點。

【09：36】吉利 （00175） 升1%，高見20.4元。吉利12月總銷量15.9萬輛，按月增17%，按年增3%。長汽 （02333） 升近半成，高見25.9元。長汽12月銷量為16.2萬輛，按月增32.5%，按年增8.2%。

【汽車股】吉利12月銷量按月增17%　與全年目標相差13% 長汽超額達全年目標

【09：34】世茂 （00813） 逆市跌逾17%，破底低見4.06元，成交1.5億元。

【內房危機】世茂被指逾6億人幣信託違約　世茂指中誠信託無故抽貸　有境內債跌10%

【09：31】諾輝健康 （06606） 公布收到國家藥監局對將「幽幽管」註冊為三類醫療器械的申請的批准，股價升35%，高見28.2元。

【09：29】昨暴瀉的細價股今早反彈，其中漢思能源 （00554） 反彈近15%；BENG SOON MACH  （01987） 反彈逾14%。先機 （00176） 升半成。

【新巴城巴股東】漢思能源瀉7成：不知悉股價波動原因 受託人買2000萬股

【09：27】長和系創辦人李嘉誠再獨資增持長實 （01113） ，惟長實股價今早逆市低開0.8%。

【李嘉誠增持】李嘉誠再斥3339萬元獨資增持長實、持股升至46.44%　長和去年共回購2170萬股

【09：20】恒生指數開報23318點，升246點，恒生科技指數升1.4%，報5470點。阿里巴巴 （09988） 升逾4%，騰訊 （00700） 升近2%；美團 （03690） 升近3%；滙豐 （00005） 升逾2%。

【09：13】期指開報23300點，升308點或1.3%。

【08：59】雲頂香港 （00678） 開市前宣布短暫停牌，以待刊發一宗有關公司內幕消息的公告。

【08：54】恒指黑期升約218點，報23268點；道指期貨升80點，報36316點。

【07：45】港股ADR收報23247點，升174點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報50.63元，較港收市價高1.63元或3.3%；騰訊 （00700） ADR折合報439.36元，較港收市價高2.36元或0.5%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報123.48元，較港收市價高2.48元或2.1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】市場對提早加息預期升溫，美國10年期債息高見1.7511厘，美股跌勢延續，反覆偏軟。道指收市跌170點，報36236點；標指跌4點，報4696點；納指跌19點，報15080點。歐股周四滑落，Stoxx 600收市跌1.25%。

即睇美股收市︰

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【開市9點半】細價股爆股災　急瀉股份多有凱基證券倉位身影

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

 

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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