投資市場焦點近期離不開元宇宙，它的崛起將徹底改變我們生活、工作和娛樂的方式。在未來新常態下，估計廣告業、零售業和遠端工作行業環境將出現微妙變化。

虛擬社區的興起，意味著公司需要將廣告預算更多的比例從線下/線上轉移到虛擬經濟。鑑於人類在元宇宙中的行為與現實或有不同，公司需要對虛擬世界中的消費者行為進行新的研究。其實涉及虛擬廣告的態勢漸漸開始。不少奢侈品牌甚至允許虛擬消費者在實際產品發布之前，試用奢侈品虛擬版本。

與此同時，消費者近年行為的轉變也對許多企業的廣告支出產生巨大影響。儘管全球的廣告支出在近年曾出現了有記錄以來較差的表現，但數碼廣告的增長率卻達12.7%，卻讓市場看到一線希望。隨著消費者的注意力轉向數碼媒體，品牌和公司將開始將更多的廣告預算用於搜索和展示廣告。在這大環境下，零售業是時候走「虛實」之道並在兩個世界中或見雙贏局面。因爲電子商務能徹底改變傳統運作模式--消費者就算足不出戶也能在家中通過互聯網瀏覽各種產品。全球電商市場在近年快速增長25.7%，滲透率也上升了4%。

其實根據Ball Metaverse Index（BALLMETA指數），自去年6月18日以來，基於元宇宙概念的盈利大體上已經超了全球股市。鑑於其對科技領域創新和顛覆性科技公司的影響，我們預計這一強勁勢頭將持續下去。總的來說，元宇宙概念擁有比股市大盤更多的營業利潤和更高的股權收益率（ROE）。在細分市場的基礎上，我們認為最終大規模向元宇宙轉型將成為遊戲工程，大科技公司及半導體領域的一個重要增長動力。