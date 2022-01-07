  • 19°C
香港時間 : 2022107日 (五) 10:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

踏入元宇宙

股市 09:00 2022/01/07

分享：

投資市場焦點近期離不開元宇宙，它的崛起將徹底改變我們生活、工作和娛樂的方式。在未來新常態下，估計廣告業、零售業和遠端工作行業環境將出現微妙變化。

虛擬社區的興起，意味著公司需要將廣告預算更多的比例從線下/線上轉移到虛擬經濟。鑑於人類在元宇宙中的行為與現實或有不同，公司需要對虛擬世界中的消費者行為進行新的研究。其實涉及虛擬廣告的態勢漸漸開始。不少奢侈品牌甚至允許虛擬消費者在實際產品發布之前，試用奢侈品虛擬版本。

與此同時，消費者近年行為的轉變也對許多企業的廣告支出產生巨大影響。儘管全球的廣告支出在近年曾出現了有記錄以來較差的表現，但數碼廣告的增長率卻達12.7%，卻讓市場看到一線希望。隨著消費者的注意力轉向數碼媒體，品牌和公司將開始將更多的廣告預算用於搜索和展示廣告。在這大環境下，零售業是時候走「虛實」之道並在兩個世界中或見雙贏局面。因爲電子商務能徹底改變傳統運作模式--消費者就算足不出戶也能在家中通過互聯網瀏覽各種產品。全球電商市場在近年快速增長25.7%，滲透率也上升了4%。

其實根據Ball Metaverse Index（BALLMETA指數），自去年6月18日以來，基於元宇宙概念的盈利大體上已經超了全球股市。鑑於其對科技領域創新和顛覆性科技公司的影響，我們預計這一強勁勢頭將持續下去。總的來說，元宇宙概念擁有比股市大盤更多的營業利潤和更高的股權收益率（ROE）。在細分市場的基礎上，我們認為最終大規模向元宇宙轉型將成為遊戲工程，大科技公司及半導體領域的一個重要增長動力。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區) 

欄名 : 星級展望

最新專欄文章 更多

星級展望 - 人工智能和大數據區劃出未來
2021/12/16
人工智能和大數據區劃出未來
星級展望 - 踏進元宇宙概念
2021/12/09
踏進元宇宙概念
星級展望 - 應對歐洲的高通脹
2021/11/25
應對歐洲的高通脹
星級展望 - 金價在高通脹環境下上揚
2021/11/18
金價在高通脹環境下上揚
星級展望 - 運動休閒仍是潮流
2021/11/11
運動休閒仍是潮流
經濟 元宇宙

上一篇文章

【配股潮】中藥股東折讓逾8%配售逾1億股　中藥股價倒升近3%

下一篇文章

【ET開市直擊】港股終止「八連陰」　哪些股份蘊釀爆發？（歡迎留言問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【防疫措施】HSBC滙豐只許一半員工返辦公室、恒地恒隆可在家工作　一文看各機構防疫措施
【防疫措施】HSBC滙豐只許一半員工返辦公室、恒地恒隆可在家工作　一文看各機構防疫措施
【防疫措施】周五起禁晚上6時後堂食兼收緊每枱人數等、暫未考慮停課　禁英美等8個國家人士來港兩周（附措施詳情）
【防疫措施】周五起禁晚上6時後堂食兼收緊每枱人數等、暫未考慮停課　禁英美等8個國家人士來港兩周（附措施詳情）
【MIRROR】喆麗YesAsia一度可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結）
【MIRROR】喆麗YesAsia一度可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結）
【香港疫情】林鄭月娥：10名官員出席初步確診者聚會、感到失望　徐英偉及一政助須進竹篙灣　徐英偉及洪為民道歉
【香港疫情】林鄭月娥：10名官員出席初步確診者聚會、感到失望　徐英偉及一政助須進竹篙灣　徐英偉及洪為民道歉
【Bitcoin】比特幣受累加息預期升溫　曾跌至近去年12月「閃崩」水平
【Bitcoin】比特幣受累加息預期升溫　曾跌至近去年12月「閃崩」水平
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破50關　阿里美股再高港2%　夜期收市升215點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破50關　阿里美股再高港2%　夜期收市升215點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款