  • 19°C
香港時間 : 2022107日 (五) 17:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊戲驛站GME】Gamestop據報進軍NFT及加密市場　GME又炒起、盤前颷升兩成

股市 17:21 2022/01/07

分享：

【遊戲驛站GME】Gamestop據報進軍加密市場　GME又炒起、盤後颷升

GameStop 遊戲驛站（美︰GME）據報進軍NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）及加密貨幣市場。報道指，「MEME股」GME已聘請20多人建立及運營專注於NFT的業務部門，並建立加密貨幣合作伙伴關系。截至17時21分，GME股價盤前升兩成，報157.05美元，成交額暫得183萬美元。

華爾街日報指，GME正建立一個網上中心，用戶可在網上中心銷售及交易虛擬視頻遊戲商品的NFT，包括遊戲玩家化身的服裝及武器。GME正與一些特定的遊戲發行商及開發商接洽，當網上中心今年推出時，將NFT納入其市場。

報道指，GME將與兩間加密公司簽署協議，以共享技術並使用NFT技術及區塊鏈開發遊戲，及其他NFT相關項目。GME今年正尋求與至少十多間不同的加密公司達成協議，並向其投資數千萬美元。

【遊戲驛站GME】Gamestop季度虧損擴大4.6倍至近1.1億美元　股價盤後跌逾3%

【2022年板塊部署】港股面對「內憂外患」首季或探底？滙豐劉紹文教您部署策略（立即收看）

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】（附Time code）

責任編輯︰梁浩碩

 

美股 GameStop（美：GME）

上一篇文章

【小米手機】台灣NCC指小米手機會對「蔡英文」等敏感詞彙具過濾功能　小米：從來沒有限制、回傳或阻隔

下一篇文章

【內房危機】美的置業全年銷售額升9%　一文看清2021年內房銷售數據（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【的士保險】保監局：接管泰加保險因收到投資違規情報、委德勤搜證　泰加批故意刁難要向廉署投訴（不斷更新）
【的士保險】保監局：接管泰加保險因收到投資違規情報、委德勤搜證　泰加批故意刁難要向廉署投訴（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破50關　阿里美股再高港2%　夜期收市升215點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破50關　阿里美股再高港2%　夜期收市升215點（不斷更新）
【防疫措施】HSBC滙豐只許一半員工返辦公室、恒地恒隆可在家工作　一文看各機構防疫措施（不斷更新）
【防疫措施】HSBC滙豐只許一半員工返辦公室、恒地恒隆可在家工作　一文看各機構防疫措施（不斷更新）
【香港疫情】林鄭月娥：10名官員出席初步確診者聚會、感到失望　徐英偉及一政助須進竹篙灣　徐英偉及洪為民道歉
【香港疫情】林鄭月娥：10名官員出席初步確診者聚會、感到失望　徐英偉及一政助須進竹篙灣　徐英偉及洪為民道歉
【的士保險股】泰加保險主要股東張德熙　離奇3萬元減持3000萬股
【的士保險股】泰加保險主要股東張德熙　離奇3萬元減持3000萬股
【MIRROR】喆麗YesAsia一度可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結）
【MIRROR】喆麗YesAsia一度可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款