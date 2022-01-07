【遊戲驛站GME】Gamestop據報進軍NFT及加密市場　GME又炒起、盤前颷升兩成

▲ 【遊戲驛站GME】Gamestop據報進軍加密市場 GME又炒起、盤後颷升

GameStop 遊戲驛站（美︰GME）據報進軍NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）及加密貨幣市場。報道指，「MEME股」GME已聘請20多人建立及運營專注於NFT的業務部門，並建立加密貨幣合作伙伴關系。截至17時21分，GME股價盤前升兩成，報157.05美元，成交額暫得183萬美元。

華爾街日報指，GME正建立一個網上中心，用戶可在網上中心銷售及交易虛擬視頻遊戲商品的NFT，包括遊戲玩家化身的服裝及武器。GME正與一些特定的遊戲發行商及開發商接洽，當網上中心今年推出時，將NFT納入其市場。

報道指，GME將與兩間加密公司簽署協議，以共享技術並使用NFT技術及區塊鏈開發遊戲，及其他NFT相關項目。GME今年正尋求與至少十多間不同的加密公司達成協議，並向其投資數千萬美元。

【遊戲驛站GME】Gamestop季度虧損擴大4.6倍至近1.1億美元 股價盤後跌逾3%

【2022年板塊部署】港股面對「內憂外患」首季或探底？滙豐劉紹文教您部署策略（立即收看）

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】（附Time code）

責任編輯︰梁浩碩