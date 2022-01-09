【宏觀術數@iM網欄】壬寅流年展望 星座生肖運程篇二

2021年終在上周總結，恒指全年下跌共3833點（14%）跌幅算是驚人之外，也跑輸給全球主要股市，香港國際金融中心地位會否面臨挑戰令人擔憂。近年本港問題不少，術數又正值元運交替期間，不論想持盈保泰，或視有危有機，未來兩年都是關鍵年份。上期解釋過明年天梁化祿的組合主保險、賠償等性質的財，天梁本是清高的星，見祿如再見不良組合，另一個特質會容易捲入貪污腐敗，紫微化權便濫職弄權，以權謀利了，斗數安排此組合不同時武曲化忌，稍一不慎便招大破敗，又不可不防，大局來講則明年貪腐招刑獄破敗新聞恐此起彼落，一波未停又再起波濤。

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大環境變化多端，掌握個人運勢進退之機更形重要，談回流年運程，上期分析過雙魚座和肖豬朋友於新一年都較為有利，而雙子座和寶瓶座朋友便得忍耐一下。今期再談來年本命年生肖屬虎的朋友，一般流年運程都認為回歸到本命年（即肖虎者流年虎年、肖牛者流年牛年等等）都容易較多小問題，此點古人固然是從徵驗得出，學理上又如何解釋呢？

原來流年和出生年生肖相同，代表地支重疊五行屬性加強，傳統學房派子平命理重視平衡，不論吉忌偏於一面都易多生煩惱。另外十二生肖地支，其中有幾個遇上相同地支是會主「自刑」的，簡單而言是容易因自我作為招惹問題，或自尋煩惱。這幾個生肖包括肖龍、雞和豬（幸而肖虎並不包含其中）。而子平命理發展前的祿命術，是以年柱作主軸來推算的，歲運同支自然會加以重視了。

明年虎年（寅）屬於四個「長生」「驛馬」之一，大環境上驛馬星暗合祿星，動中生財對航運貨運業版塊很有利，事實上去年貨櫃船運等行業中已上揚不少。如果遇著本命虎年或沖太歲（猴年生肖）的朋友，則主較多奔波走動，熟好熟壞須視乎命局，辛苦勞碌卻少不免，能得「世間財」便好了。值得留意年初特別是2月4日立春後的一個月份，生肖屬虎或屬猴的朋友，遇上寅（申）命、寅流年、寅月的組合，吉凶過分集中並沖激太大，易招破敗血光等，可避免不必要外出或外遊，如在本土可見又未有那麼快開關，在外地者可注意。年尾一時間運程會較順利。

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如果屬兔的朋友，明年有桃花和貴人星相助，容易得異性朋友助力，未婚者或感情（A0）人仕尤其可加一把勁尋找有情人。另一個明年得到貴人星照臨的生肖屬蛇，惟由於落於空亡，力量並不明顯及較難以掌握，同時又會上是非及官可的神煞，小心言論或民事訟訴招財物損失。

太陽星座屬天蝎座的朋友，明年則容易為過去事情所困惑及影響判斷，容易作出錯誤決定影響後續發展。金牛座的朋友則會有急切想改變現況的想法，並且現實環境也有相對應的機會或推力，好像一切都似冥冥中自有安排的感覺，特別是3月份會有重新開始，又或非得重來不可的境遇。以近月移居出國人數增加情況下，變化會可以更為複雜，術數重來都得配合世情互動分析。

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作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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