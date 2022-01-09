【陽光旅途@iM網欄】漫步於地上大街 穿梭於地下小巷

今期的標題，好像是一條謎語，但卻是對法國一個名城的描述。誇張點說，如果沒有到過這裡，不能算是到過法國。它與巴黎是法國最重要的兩座城市，巴黎是現今的首都，而它卻是羅馬時代高盧的首都。說到這裡，相信大家都已經猜到！不錯，今期要介紹的，是法國第三大城市——里昂！

▲ 里昂地上的大街

相信大概沒有人不知道里昂的存在，但很多遊客都以為它只是一座工業城市，亦因為網上景點介紹不多，往往沒有把它計劃在行程之中。其實里昂有著很濃厚的歷史背景，而且里昂老城更被納入「世界文化遺產」，是其中一個我很喜歡的法國城市。在里昂面前，巴黎顯得像少女般年輕。在公元 43 年，羅馬人在這裡建立了羅馬殖民地，選址可能由於里昂同時有羅納河和索恩河流經。當時里昂約佔古時候高盧的三部分之一，更是高盧的首府。直到十四世紀才由法國管治。由於地理位置優越，航運與交通的便利，使其商業和貿易得到發展。文藝復興時期，里昂與義大利的絲綢貿易非常蓬勃，使之成為歐洲的絲綢之都。及後絲綢和紡織業的發展造就里昂成為法國 19 世紀的工業重鎮。

▲ 老房子的中庭

索恩河正好把里昂的新城與老城分開。西邊的老城區洋溢着法式文藝復興風格，走在中世紀的石板路上，能感受昔日的繁華。在大街上會看到很多代表里昂飲食的小酒館 (Bouchon) ，這些小酒館以前是專門給紡織工人提供簡餐的，通常都是選取里昂當地材料做成的家常菜式。里昂亦因而被稱為「美食之都」，所以絕對不能錯過。在老城一個主要景點，就是要走一下街道地下的秘密通道 ” Traboule” 。在老城區，你隨意推開街道的一扇門，可能就是一條 Traboule ，彎彎曲曲細細長長的數百條地下通道，像是迷宮一樣，穿梭在裡面，每一條 Traboule 的環境都不一樣，可以從另一條街道竄出來，很有意思。而這些地道主要是為了方便以往的貨物運輸。由於大部分的街道都是跟河流平行而建，從一條街道要到下一條街道總需要繞上一大段路，因此設計出這連結建築物中庭的 traboules 通道網，可讓貨物通過地底直接運到河邊。

▲ 神秘地下通道Traboule

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另外可乘纜車去參觀坐落於富維耶山丘上的羅馬劇場遺跡，它見證了里昂兩千年前建城的歷史。劇場保存得非常完整，時至今日仍然有不少演唱會在這裡舉行。在山上另一標誌性建築物及信仰中心是富維耶聖母院 Basilica of Notre-Dame de Fourvière 。而且還可以把整個里昂盡收眼底。

而在索恩河的另一邊，是新城區。有著白萊果廣場，在廣場的中央有一個路易十四的騎馬銅像，在廣場上還可眺望山上的富維耶聖母院。廣場北面是一條寬敞的步行大街，兩旁餐廳商店林立，是休閒逛街的好地方。沿着步行街走到尾，還可以看到市政廳呢！

里昂擁有僅次于法國首都巴黎的第二大都會區，可以說是法國在中部的經濟以及文化重鎮。它沒有羅浮宮，亦沒有鐵塔。但卻有一份令人陶醉的情懷！

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作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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