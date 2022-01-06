【綠置居】綠置居4693伙41折推售 最快今年第三季起接受申請 滿15年才可於公開市場轉售

今年資助房屋推售開始有更多詳情，房委會資助房屋小組委員會周四（6日）通過「綠置居2022」的臨時平均售價和銷售安排，將推售合共4,693個單位，預計將在今年第三季至第四季起接受申請，樓價最平79萬元起。



「綠置居2022」推出的單位，包括粉嶺清濤苑776個單位；油塘高宏苑2,021個單位；及馬鞍山錦柏苑1,896個單位。房委會預計，「綠置居2022」將在今年第三季至第四季起接受申請，第四季進行攪珠，並於今年底或2023年初開始邀請合資格申請者選樓。

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根據現行定價機制，「綠置居」單位的折扣率會較對上一次居屋銷售計劃的折扣率高10%，小組委員會剛通過新居屋的臨時折扣率49%計算，「綠置居2022」推售的4693個新單位，平均售價暫定在評定市值折減59%的水平。

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換言之，清濤苑單位的臨時售價由約117萬元至約229萬元不等；高宏苑單位的臨時售價由約88萬元至約286萬元不等；錦柏苑單位的臨時售價由約79萬元至約273萬元不等。房委會會在開始接受申請前，重新評估該三個「綠置居」發展項目的市值，並採用最終的「綠置居」折扣率，以確定該些「綠置居」發展項目的平均售價。

同時，房委會也宣布收緊居屋綠置居轉讓限制，業主在第二市場以不高於原價轉售單位的年期由兩年增至五年，而在公開市場的轉售限制期限則由十年延長至15年。

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在現行規定下，轉讓限制適用於2019年或以後首次推售的居屋和綠置居單位。這些單位的業主可在首次轉讓日期起計10年後繳付補價，繼而在公開市場轉售單位。至於未繳付補價而在第二市場轉售的單位，由首次轉讓日期起計，業主可於兩年內以不高於原價轉售予房委會訂明的各類買家，或於第三年起按自行議定的價格轉售。

在新措施下，業主在第二市場以不高於原價轉售單位的規管期，會由首次轉讓日期起計首2年增至首5年；在公開市場的轉售限制期則由首次轉讓日期起計首10年增至首15年。

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房委會表示，資助房屋小組委員會已充分考慮多項因素，包括近年第二市場較短期的交易數目增加、社會普遍認為不應讓業主在購買單位後短期內以自行議定的價格在第二市場轉售單位，以及房委會將推售更多居屋和綠置居單位。房委會強調，經修訂的轉讓限制將在有效防止短期投機和促進資助出售單位的市場流轉之間取得平衡。

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記者：陳詠妍