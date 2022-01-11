【蘭襟集@iM網欄】玩不起的戀愛遊戲 與富二代約會

大約一個月前，我身邊一位長相標緻的女友人參加飯局認識了好幾位富二代。晚飯接近尾聲時，其中一位富二代問我的友人要了電話。他說會邀約她。

我的朋友三十歲出頭，頓時感覺受寵若驚，心情七上八落，怦怦亂跳。那一名富二代叫她等候他的訊息。我的女友人欣然答應， 她一等，再等。終於，等了四天，那名富二代傳訊息給她問她喜歡吃甚麼菜。我的女友人說喜歡吃日本菜。

他便訂下一所米芝蓮日本餐廳-四季酒店的INAGIKU的位子。

她告訴我跟他吃飯是一種享受，他會點妳喜歡吃的菜，他會問妳喜歡喝甚麼酒，然後點給妳喝。當他跟妳在一起時，他會令妳感到很重要; 他會令妳覺得妳是他宇宙的中央。

然而，在他不聯絡妳的時候，妳會感到很無助。而妳能夠做的事就只是等︰一等，又等，再等。

他的確好討人歡喜的。他是妳一直夢寐以求的理想男人的原型。那一晚，他為妳點了Moët & Chandon的 香檳，並向妳分享他的生活日常。他每年都到瑞士滑雪，他的家族在瑞士擁有一幢CHALET。他教妳分辨瑞士和加拿大的雪。他告訴妳，瑞士的雪是雪粉，質感較加拿大的好。我的女友人一邊喝著Moët & Chandon 的香檳，不禁對他的見識嘖嘖稱奇，也開始漸漸地對這種紙醉金迷，五光十色的生活為之神往。晚飯過後，他還駕著他的法拉利跑車，帶妳上山頂兜風。

我問道: 「跟他上床了嗎?」

她說：「還沒有，但是在車廂內有接吻。」

那一晚後，那名富二代再也沒有跟我的女友人約會。

妳不停反覆地問自己： 「他到底喜不喜歡我呢？」

在剛過去的聖誕節，他有主動傳送訊息祝我的女友人聖誔快樂;新年的時候他也在12:00AM 的時候傳訊息祝她新年快樂。

基於上述兩點，女友人總結說:「他應該是喜歡我吧。」

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也不是沒有隱憂的，那一晚在車廂內，妳明明看到有人傳送訊息給他。他猛然把電話反轉，生怕妳看見電話訊息內容。然後，一把抓著妳擁吻。

而且，我的女友人永遠找不著他，他往往都是一兩天後才回覆她的短訊。我的女友人永遠處於被動的狀態。自認識他以後，她便神經質地每隔數秒查看手機，看看他有沒有聯絡她，她永遠在等待他的回覆。

就此看來，很顯然地，他不是很喜歡她。

我不禁替我的女友人擔心。那名富二代就像一隻貓，而女友人已淪為他爪中的玩物。其實像他這種職業玩家，傳幾個訊息向妳噓寒問暖也不算甚麼，反正在手機打幾隻字也沒有成本。再者，訊息可以轉發給其他人。那名富二代大可以把同樣的訊息發給十個女孩，這就等如放十條魚餌出去，看看誰會願者上釣，然後才決定選那一條魚吃。

我老了，玩不起這種戀愛遊戲了，唯有盡量避開這些獵艷男生。我不追慕，不戀棧，只是想淡然面對真摰的愛情。我就只怕我的女友人一失足成千古恨，回首已是百年身，到頭來換來一陣陣的傷心。

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