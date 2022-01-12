【營人物語@iM網欄】蒟蒻麵取代白飯真的能減肥？ 注意跌入高鈉陷阱

上星期六天妮邀請我和我先生到她家中吃晚飯，說：「新冠病毒近日又變種了，我們還是乖乖地留在家中，一邊吃火鍋一邊看現場直播的音樂頒獎禮吧。」

一去到天妮家中，我便立刻把剛購買的飲品放入雪櫃冷藏，怎料一打開雪櫃見到一包二包各款不同牌子的蒟蒻麵。我好奇地問天妮：「你是準備要試吃所有牌子的蒟蒻麵嗎？」天妮回答：「對啊！我記得你說過蒟蒻很低卡，剛剛聖誕節吃得太過份，用來『還債』就最好不過！我上星期每日兩餐都吃一包，加碗烚菜已經很飽。」

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「蒟蒻麵含有葡甘露聚醣，是一種水溶性纖維，不能被人體吸收，而且吸水能力強，吸水後可膨脹約50倍，能增加飽腹感，間接減少熱量的攝取。同時，蒟蒻麵吸水後可增加大便的體積，促進腸道蠕動，有助預防便秘。」我解釋。

「雖然纖維很高，但食得太多亦有機會導致胃脹或胃痛問題。」

「放心，我完全沒有這個問題。」天妮自信滿滿地說。 「只是我發現自從開始吃蒟蒻麵後，早上起床眼睛較平時腫。」

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「這是正常的。因為蒟蒻麵本身沒有味道，所以市面上很多生產商都會配以調味料或醬料，一般都較為高鈉，容易導致水腫。可嘗試用一半醬料包及食用時不要飲用湯底。」

「另外，若長期以蒟蒻麵來取代碳水化合物，會令到供給我們能量的碳水化合物攝取不足，導致血糖偏低而頭暈、精神不振和令人容易疲倦，更會減慢新陳代謝，日後反彈復胖的機會也會增加。」我提醒天妮。

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我再鼓勵天妮：「這世界真的沒有免費午餐，還是努力控制油分攝取，再配合運動吧。」

天妮看著電視正頒著我最喜愛男歌手，說：「我也要向姜生學習！」

作者_馬詩慧（Joyce）簡介 畢業於英國薩里大學，主修食品科及營養學，現任「尚營坊」營養師，持英國食品安全及危害分析重要管制點證書。 曾參與英國薩里大學運動前後飲食的代謝反應之研究項目及撰寫論文，及為「惠理集團有限公司」提供營養講座，推廣健康飲食知識。 曾為 「YOUNI」設計多款健康餐單主持超市購物之旅，教授會員選購低脂及健康之食品。

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