【劉‧住保鮮期@iM網欄】米芝蓮上海菜 甬府招牌十八斬

十多年前曾於上海工作過一段短日子，吃過不少重口味的本幫菜（意即傳統上海家常菜），特色是「濃油赤醬、重糖豔色」。烹調的時候會用重份量的冰糖、醋、醬油和油，而且多以煨、燉、炆等方式製作，吃起來偏甜偏鹹，口味重。對注重健康飲食和努力經營終身事業「減肥」的我來說，那些年吃的上海菜，想起都「係咁先啦，下次再食啦，如果有下次嘅話」。

但隨著日子過去，上海的飲食文化確實又變化了不少。本幫菜開始海納百川，融合了不少浙江菜的做法。菜式和口感變得精緻細膩，亦從過往偏甜偏鹹重口味的路線，慢慢踏上點清幽淡雅之路。當中上海「甬府」的寧波菜，做得甚為出色且摘下米芝蓮一星。嘴刁兼識飲識食的閨蜜們建議一試，於是早前便結伴到香港唯一一間直屬上海的「甬府」品嚐寧波菜（又名甬幫菜）。飯店延續上海老店的貴族風格，以特色廂房為主，樓底極高的中餐大廳只有四五張枱，每一枱均有專員負責接待，不但排場十足，上菜時還耐心介紹菜式，豐富食客的用餐歷程。

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當晚的菜式中，前菜十八斬（又名紅膏嗆蟹）先聲奪人，令大家爭相打卡。這道以陳年花雕、醬油和上海佐料醃製的寧波特產紅膏梭子蟹，基本上是原隻醃製真空勁低溫急凍到港，再由上海廚師以純熟的十八斬刀法，將調味鹹甜均勻、肉質細嫩，富有極鮮蟹味的梭子蟹，連紅膏均勻分成一口小件。每一啖入口均是活蟹的香甜甘鮮精華，再由那淡淡的花雕酒香伴隨細嚼，結果它成功地令大家追著吃。但由於活蟹分量十足，令口腔運動量倍增，吃過這碟前菜之後，真的需要停一停、唞一唞。

正好菜單上安排的下一道菜是蔣公芋艿羹，一道只有順滑而不需要咀嚼的湯羹。上海老店以油渣奶芋羹贏盡當地人青睞，皆因湯羹內蘊含豬油渣獨有的魅力，加上有濃郁醬油提鮮，每一口奶芋湯羹都非常適合當地人的重口味。但香港店出品的應該是略為健康版的芋艿羮，因為在綿糯順滑的湯羹內，未見勁量豬油香（但我相信一定有豬油），反而用芋頭小丁和蔥花來提升口感層次及香味。承載湯羹的器皿，全程皆由燭光溫熱，令芋艿羮保持適當的溫度和順滑度，當然是好味道。結果，我吃了一半，才猛然記起我還未為此菜式打卡。

其實，甬府這個晚市套餐內的菜式甚為豐富。可惜現正禁晚市堂食，大家只可心動卻未能行動。因此，我只簡單介紹兩款招牌菜。若大家做好防疫措施和跟足安全指引，也可來一個午飯淺嘗其味。但是否性價比高，則見仁見智啦！

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作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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