【新冠肺炎】狂人企業家布蘭森確診Omicron　將缺席維珍軌道敲鐘儀式

全球新冠肺炎確診個案急升，尤其涉及變種病毒Omicron個案。俗語有云「病毒面前人人平等」，被譽為狂人企業家的英國維珍集團董事長布蘭森（Richard Branson）不可幸免。布蘭森在社交平台Twitter 表示，自己與妻子及其他家庭成員的Omicron 檢測呈陽性，布蘭森指自己正從「輕微」症狀中逐漸康復。布蘭森旗下的衛星發射公司維珍軌道（Virgin Orbit）（美：VORB）上周四（30日）已在美國上市，但維珍軌道在本周五（7日）會於納斯達克舉行敲鐘儀式，布蘭森表示自己將未能參加儀式。

布蘭森在Twitter 指，自己和妻子Joan最近被確診Omicron，但由於已接種疫苗，現時夫婦二人的症狀很輕，同時提醒所有符合資格的人也應該盡量接種加強針。

Omicron 似乎比以前的病毒株更容易傳播，儘管世界衛生組織表示，迄今為止的證據表明該變種引起的症狀不太嚴重。最近美國和英國等國家擴大加強疫苗注射計劃，大量研究表明，加強計或有助阻止 Omicron 的感染。

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