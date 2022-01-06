  • 19°C
香港時間 : 2022106日 (四) 23:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】狂人企業家布蘭森確診Omicron　將缺席維珍軌道敲鐘儀式

股市 22:40 2022/01/06

分享：

全球新冠肺炎確診個案急升，尤其涉及變種病毒Omicron個案。俗語有云「病毒面前人人平等」，被譽為狂人企業家的英國維珍集團董事長布蘭森（Richard Branson）不可幸免。布蘭森在社交平台Twitter 表示，自己與妻子及其他家庭成員的Omicron 檢測呈陽性，布蘭森指自己正從「輕微」症狀中逐漸康復。布蘭森旗下的衛星發射公司維珍軌道（Virgin Orbit）（美：VORB）上周四（30日）已在美國上市，但維珍軌道在本周五（7日）會於納斯達克舉行敲鐘儀式，布蘭森表示自己將未能參加儀式。

維珍銀河太空之旅將延後至2022年第四季，看【下一頁】

布蘭森在Twitter 指，自己和妻子Joan最近被確診Omicron，但由於已接種疫苗，現時夫婦二人的症狀很輕，同時提醒所有符合資格的人也應該盡量接種加強針。

Omicron 似乎比以前的病毒株更容易傳播，儘管世界衛生組織表示，迄今為止的證據表明該變種引起的症狀不太嚴重。最近美國和英國等國家擴大加強疫苗注射計劃，大量研究表明，加強計或有助阻止 Omicron 的感染。

相關文章：

【資金避險】Omicron來勢洶洶　現貨金價曾升至約個半月高

【太空之旅】狂人企業家布蘭森大手減持維珍銀河 套現3億美元

美股

上一篇文章

【細價股股災】新加坡拆除服務商BENG SOON MACH暴瀉94%：不知悉股價波動原因

下一篇文章

【香港疫情】林鄭月娥：10名官員出席初步確診者聚會、感到失望　徐英偉及一政助須進竹篙灣　徐英偉及洪為民道歉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港疫情】林鄭月娥：10名官員出席初步確診者聚會、感到失望　徐英偉及一政助須進竹篙灣　徐英偉及洪為民道歉
【香港疫情】林鄭月娥：10名官員出席初步確診者聚會、感到失望　徐英偉及一政助須進竹篙灣　徐英偉及洪為民道歉
【恒指ADR】儲局講縮表阿里美股率先坐過山車　夜期高水黑期急轉低水（不斷更新）
【恒指ADR】儲局講縮表阿里美股率先坐過山車　夜期高水黑期急轉低水（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破50關　阿里美股再高港1%　夜期升160點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破50關　阿里美股再高港1%　夜期升160點（不斷更新）
【防疫措施】周五起禁晚上6時後堂食兼收緊每枱人數等、暫未考慮停課　禁英美等8個國家人士來港兩周（附措施詳情）
【防疫措施】周五起禁晚上6時後堂食兼收緊每枱人數等、暫未考慮停課　禁英美等8個國家人士來港兩周（附措施詳情）
【Bitcoin】比特幣受累加息預期升溫　曾跌至近去年12月「閃崩」水平
【Bitcoin】比特幣受累加息預期升溫　曾跌至近去年12月「閃崩」水平
【防疫措施】HSBC滙豐只許一半員工返辦公室、恒地恒隆可在家工作　一文看各機構防疫措施
【防疫措施】HSBC滙豐只許一半員工返辦公室、恒地恒隆可在家工作　一文看各機構防疫措施
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款