【細價股股災】BENG SOON MACH拉升近一倍　昨股價無故暴瀉九成

▲ 新加坡拆除服務商BENG SOON MACH拉升近一倍 昨股價無故暴瀉九成

昨日股價暴瀉九成的新加坡拆除服務供應商BENG SOON MACH （01987） ，今日午後股價拉升，曾升逾一倍，高見0.28元，最終收報0.26元，升97%，錄得成交1.71億元。不過，即使上漲一倍，兩日累計仍累跌逾八成半。

BENG SOON MACH昨日股價高開逾13%，惟其後暴瀉97%，股價成仙，收市跌幅收窄至93.71%，報0.132元，成交量10.5億股，成交額1.3億元。

公司昨晚發通告指，於當前情況下作出一切有關公司之合理查詢後，董事會確認，其並不知悉有關股份之股價及成交量異常波動之任何原因，澄清集團營運維持正常。

BENG SOON MACH於新加坡經營公營及私營部門拆除業務逾28年，主要專注於拆除各類建築物及構築物，公司自2020年起虧損持續，截至上年6月止半年，公司股東虧損294.5萬，2020年股東虧損更達906.7萬。

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