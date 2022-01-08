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【清酒新世界@iM網欄】桃の滴 松本酒造．七

名人薈萃 08:01 2022/01/08

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今篇開始介紹松本酒造的另一個品牌—桃の滴，酒造以著名詩人松尾芭蕉的詩句《我が衣に伏見の桃の雫せよ》為典範，翻譯為中文就是「伏見桃子落於衣裳」，並以擁有這個理想來釀造清酒。同時這也是一句問候語，形容「你在聲音中聽到伏見的桃花， 我要你滴下美麗花朵的露水來染我的和服」，感覺上是挺浪漫的。此外，伏見是著名的桃產區，有一種說法是以盛開的桃花作功德迴向附近的西岸寺，傳播祝福。

其實澤屋跟桃の滴也出於松本酒造，不過桃の滴屬更傳統的伏見清酒，以及使用伏見桃山的泉水釀造。酒造所在的伏見是一個富含優質地下水的地方，酒造在地下深處抽取穿過桃山丘陵的中硬度潔淨水，並存放在他們的倉庫。桃の滴的清酒配搭任何食物均可，非常適合作為餐酒，酒造希望飲用的人能享受到山田錦的溫和香氣，以及良好的苦味和酸度，還有優雅的味道。 

【同場加映】溫股知新：港股暫未有起色    增長股要等消息

桃の滴擁有幾款特別優質的清酒，包括霧上桃源 純米大吟醸、無何有郷 純米大吟醸和愛山 純米酒。我先來說霧上桃源 純米大吟醸，使用了山田錦釀造，放入口中能夠仔細品嚐山田錦特有的優雅口感和天然水的品質，略帶微碳酸，有如置身桃園的感覺，這也是桃の滴品牌中最高品質清酒。而無何有郷是一款純米大吟釀酒，同樣也使用了山田錦來釀造，擁有微弱的酸味和苦味，以及山田錦特有的優雅米香味，最特別的地方是酒造創出以冷酒的溫度來享受熱飲的山田錦的濃縮風味！最後就是愛山純米酒，這是一款充分發揮到愛山潛力的純米酒，酸中帶甜，有機會的話一定要嚐試，親身感受其獨特的味道，而且米香味更是愈飲愈濃郁。

松本酒造式会社
地址：京都市伏見区横大路三栖大黒町七
電話：075-611-1238
官網：https://matsumotoshuzo.com/

【同場加映】青姐話：獨角獸出閘    跟紅兼頂白

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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