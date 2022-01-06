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【新股IPO】騰訊有份投資的途虎養車傳放棄赴美 轉投來港上市

股樓投資 19:19 2022/01/06

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消息指，騰訊 (00700)有份投資的途虎養車原計劃到美國上市，不過近期則改變上市地方，轉投到香港上市，預計最快今年啟動在香港的上市程序，集資額介乎3億至4億美元（約23.4億至31.2億港元）。

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其實去年2月已傳出途虎養車計劃赴美上市，集資最少2億美元（約15.6億港元），原因是當地流動性較好及有更多同類型的公司在美國掛牌。不過被途虎養車否認有關消息，表示公司現金流充裕，並沒有上市計劃。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

途虎養車是內地汽車售後服務平台，業務涵蓋輪胎、保養、汽車美容、車內用品及電池安裝等。據了解，途虎養車其他投資者還包括高盛、紅杉資本、高瓴資本、君聯資本、啟明創投、中金資本等。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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記者：張以正

騰訊控股ADR（美：TCEHY） 騰訊控股（00700） 騰訊 IPO 港股
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