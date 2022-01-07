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【遊戲熱話】KONAMI推惡魔城35周年NFT　14件典藏OpenSea開放競價

商業 11:00 2022/01/07

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KONAMI宣佈將在OpenSea平台推出14件惡魔城35周年NFT典藏數位物品。 （KONAMI 圖片）

NFT（非同質化代幣）及元宇宙已成為2022年熱門科技詞彙之一，不少人對它的投資潛力寄予厚望。多間遊戲廠商亦加入NFT熱潮，最新就有日本廠商KONAMI宣佈，在OpenSea平台推出惡魔城35周年NFT典藏數位物品，合共14件。

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KONAMI宣佈，為慶祝《Castlevania》惡魔城系列35週年，推出14件獨特NFT藝術典藏，包括：遊戲場景、背景音樂、橫跨系列作歷史新繪製的視覺圖等。所有典藏都將從1月13日06:00起，在流行NFT交易平台OpenSea上開放全世界機迷競價。全部14件藝術典藏及拍賣活動詳情將於官方網站公布。

NFT：遊戲開發者的新希望

運用區塊鏈技術而生的NFT（非同質化代幣），擁有唯一的獨特性質，增強了數位資產的可信度及交易潛力，遊戲開發者已見到當中商機，紛紛應用此技術於休閒類遊戲當中，以便改良遊戲虛擬物品價值，建構出和現實金融結合的生態圈。

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【聖誕禮物】NFT浪潮強勁　新世代為何送NFT做聖誕禮物？

大型廠商方面，早前就有 Ubisoft 為遊戲《火線獵殺：絕境》搶先推出 NFT 物品，而 SQUARE ENIX 亦已表示，會積極發展有關技術及內容。

責任編輯：王浩賢

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