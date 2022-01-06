【加密貨幣】研究機構：加密貨幣2021年詐騙盜竊等非法活動急升　金額達1092億元創新高

2021年市場掀起加密貨幣狂熱，但同時與其相關的非法活動亦增加。區塊鏈研究機構Chainalysis表示，去年涉及加密貨幣非法活動的金額達到140億美元（約1092.2億港元），創紀錄新高，按年急升79%。當中，詐騙（scam）造成的損失增加82%至價值78億美元的加密貨幣；盜竊（theft）增長了516%至價值32億美元的加密貨幣，其中，72%的被盜資金來自DeFi協議。

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Chainalysis表示，詐騙為去年加密貨幣非法活動的主要形式，其次為盜竊，其主要透過黑客攻擊加密貨幣業務。DeFi（去中心化金融）平台急升或是助長上述兩個非法活動的原因。數據顯示，DeFi交易量在2021年增長了912%。

機構稱，DeFi是幣圈中增長迅速的領域，旨在從傳統金融交易中剔除銀行等中介商。使用DeFi，銀行和律師的角色會被區塊鏈的智能合約取代。該合約會寫在公共區塊鏈上，如以太坊（ethereum）或solana，並會在滿足特定條件後執行，不需要中央中介。

Chainalysis研究主管Kim Grauer表示，DeFi的問題是許多已推出的新協議都存在黑客能夠入侵的代碼漏洞，去年所有黑客攻擊中有21%利用了這些代碼漏洞。雖然有第三方公司進行代碼審計並公開指定哪些協議安全，但如果回報豐厚，許多用戶仍然選擇使用繞過這一步，冒險使用具風險的平台。

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