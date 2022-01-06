【的士保險股】泰加保險主要股東張德熙　離奇3萬元減持3000萬股

▲ 【保險股】泰加保險：主要股東張德熙去年10月折讓99%沽出4.79%持股

的士保險龍頭泰加保險 （06161） 負面消息不斷，繼日前宣布計劃悉數退保的士保單後，泰加保險今日發公告指，原來主要股東張德熙在去年10月18日完成一項場外交易，以3萬元出售3000萬股或4.79%予第三方，意味每股作價0.001元，以當日收市價0.78元計算，每股作價折讓99.9%，若以泰加保險停牌前（5日）報0.480元計，每股作價仍折讓99.8%。泰加保險將繼續暫停買賣，以待刊發一份公司內幕消息之公告。

泰加保險指，已向公司股份過戶登記處查詢，泰加保險獲悉，儘管該據稱轉讓，但公司並未收到買方及張德熙任何要求在公司的股東名冊上登記該據稱轉讓。

翻查聯交所資料，張德熙在去年8月8日辭任泰加保險主席兼執行董事職務，而據當時權益披露，張德熙持有泰加保險約1.59億股或25.37%。其後新任主席吳宇在9月提出建議轉換可換股債券，涉約3.48億股，轉換價每股0.57元，同時以每股0.57元提全購，其後收購截止日期被多次延期。

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記者：李哲毅