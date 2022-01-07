【內房危機】內房「三條紅綫」傳獲放寬利國企併購　國企內房股價破頂、中海外午後升7%

▲ 【內房危機】內房鬆綁？ 傳承債式併購貸款不再計入「三條紅線」

內房「三道紅綫」要求傳獲放寬，內媒周四報道，目前銀行已告知一些大型優質房企，若對陷債務危機企業項目以承債式收購，相關併購貸款不再計入「三道紅綫」相關指標。外電REDD就指，上海、廣東當局過去一周會見當地國有房企，交代有關放寬收購陷債務危機企業資產的財務報表要求。

內房股周五個別發展，國企內房破頂，中國海外 （00688） 午後升幅擴大至逾7%，最新報21.85元，成交近12億元。華潤置地 （01109） 亦升逾5%，最新報35.6元，成交逾5億元。

另外，資產質素較佳的內房企業也明顯向好，萬科 （02202） 現升4.5%，最新報19.94元。碧桂園 （02007） 現升1.1%，最新報6.91元。

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三條紅線是指：

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早前有內媒引述消息人士指，對於地產收併購，部分央企國企向監管部門反映，如果要做一些承債式收購，「三條紅線」就會被突破，建議監管部門對「三條紅線」相關指標予以調整。

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