  • 21°C
香港時間 : 2022107日 (五) 14:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】內房「三條紅綫」傳獲放寬利國企併購　國企內房股價破頂、中海外午後升7%

股市 13:34 2022/01/07

分享：

【內房危機】內房鬆綁？ 傳承債式併購貸款不再計入「三條紅線」

內房「三道紅綫」要求傳獲放寬，內媒周四報道，目前銀行已告知一些大型優質房企，若對陷債務危機企業項目以承債式收購，相關併購貸款不再計入「三道紅綫」相關指標。外電REDD就指，上海、廣東當局過去一周會見當地國有房企，交代有關放寬收購陷債務危機企業資產的財務報表要求。

內房股周五個別發展，國企內房破頂，中國海外 （00688） 午後升幅擴大至逾7%，最新報21.85元，成交近12億元。華潤置地 （01109） 亦升逾5%，最新報35.6元，成交逾5億元。

另外，資產質素較佳的內房企業也明顯向好，萬科 （02202） 現升4.5%，最新報19.94元。碧桂園 （02007） 現升1.1%，最新報6.91元。

【ET財智Talk】港股2022年未樂觀？滙豐劉紹文：恒指最悲見20500點【按此即睇】

三條紅線是指：

    點擊圖片放大

世茂被指逾6億人幣信託違約　股價曾破底　【下一頁】

早前有內媒引述消息人士指，對於地產收併購，部分央企國企向監管部門反映，如果要做一些承債式收購，「三條紅線」就會被突破，建議監管部門對「三條紅線」相關指標予以調整。

【ET開市直擊】港股終止「八連陰」　哪些股份蘊釀爆發？【按此即睇】  

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關報道：【大行報告】摩通：四大原因內房股今年續跑輸大市　投資者聚焦於尋找倖存者（附個股評級及目標價）

【內房危機】世茂被指逾6億人幣信託違約　世茂指中誠信託無故抽貸　有境內債跌10%

【內房危機】世茂集團擬架構調整 整合、撤銷多個部門 

 

港股 收購 銀行

上一篇文章

【的士保險】保監突接管泰加保險　泰加搶先發聲：保監故意刁難要向廉署投訴、保監將會見傳媒

下一篇文章

【大行報告】高盛：中國股市由絕望步向希望、監管最壞影響已過去　科網股是否值得入場？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【防疫措施】HSBC滙豐只許一半員工返辦公室、恒地恒隆可在家工作　一文看各機構防疫措施
【防疫措施】HSBC滙豐只許一半員工返辦公室、恒地恒隆可在家工作　一文看各機構防疫措施
【的士保險股】泰加保險主要股東張德熙　離奇3萬元減持3000萬股
【的士保險股】泰加保險主要股東張德熙　離奇3萬元減持3000萬股
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破50關　阿里美股再高港2%　夜期收市升215點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破50關　阿里美股再高港2%　夜期收市升215點（不斷更新）
【香港疫情】林鄭月娥：10名官員出席初步確診者聚會、感到失望　徐英偉及一政助須進竹篙灣　徐英偉及洪為民道歉
【香港疫情】林鄭月娥：10名官員出席初步確診者聚會、感到失望　徐英偉及一政助須進竹篙灣　徐英偉及洪為民道歉
【MIRROR】喆麗YesAsia一度可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結）
【MIRROR】喆麗YesAsia一度可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結）
【Bitcoin】比特幣受累加息預期失守42000　跌穿去年12月「閃崩」水平
【Bitcoin】比特幣受累加息預期失守42000　跌穿去年12月「閃崩」水平
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款