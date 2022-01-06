【網絡管理】騰訊遊戲信用低於100分 《王者榮耀》將禁止發言及社交行為

騰訊（00700） 在近日《王者榮耀》的最新版本中，宣布加入騰訊遊戲信用門檻，騰訊遊戲信用分低於100分的玩家，將無法使用發言和社交功能。騰訊解釋這是為了從源頭上杜絕惡意用戶對廣大玩家遊戲體驗的影響，這與中國社會信用評分制度中，低評分者會受到人身自由限制的做法如出一轍。

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據「騰訊遊戲信用」的公眾號透露，部分玩家反映玩遊戲時會被惡意信息騷擾，例如是免費送皮膚的詐騙廣告、加MM私聊等，令玩家煩不勝煩，這促使官方決意要從源頭進行攔截，以前置識別的方式，在《王者榮耀》的發言、師徒、戰隊等重點場景，加入騰訊遊戲信用門檻，而非安全團隊發現惡意行為之後，再實施處罰打擊的後置模式。

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當安全團隊識別到黑產賬號後便會進行攔截，從而針對性的治理引流廣告、色情、詐騙等惡意訊息問題，在源頭上杜絕惡意用戶對廣大玩家遊戲體驗的影響。騰訊遊戲信用會針對這些惡意消息和其他影響遊戲安全環境的賬號，提供了限制能力。

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責任編輯：嚴浩文