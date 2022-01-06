【消費新常態】支付平台Atome聯乘K11 Art Mall　新用戶買滿150元享80元優惠？

▲ 支付平台Atome宣佈跟K11 Art Mall商戶合作，推出「先享後付」免息分期購物。（資料圖片）

支付平台Atome以「先享後付」形式運作，為消費者提供彈性付款方案，近日宣佈跟K11 Art Mall內的多個商戶合作，吸引消費者。

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消費者即日起於K11 Art Mall內購物時，以Atome手機應用程式開立帳戶進行交易，帳單將會自動分為3期免息分期付款。參與商戶包括：K11 Select、K11 Design Store、L'OCCITANE、Pandora、Marni Market、KURA CHIKA by PORTER、Maskology Living 和 Popcorn Supply 等。

為鼓勵消費者體驗該服務，即日起至2022年1月31日，Atome新用戶於指定商戶單次消費滿港幣$150，即享港幣$80優惠。現有Atome用戶於指定商戶單次消費滿港幣$150，即享港幣$20優惠。所有Atome用戶單次消費滿港幣$500，可在商場換領現金券和獨家禮品。

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責任編輯：王浩賢