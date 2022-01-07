【新巴城巴股東】漢思能源周四瀉7成「不知悉波動原因」　今反彈25%

▲ 【異動股】漢思能源全日瀉七成 公司：不知悉股價波動原因 同日以低價購2000萬股

多隻細價股周四股價急瀉，其中新巴城巴股東漢思能源 （00554） 周四股價曾插近八成，驚變仙股，其後跌幅收窄，漢思能源全日瀉66.8%，收報0.161元，成交量4.8億股。漢思能源周五股價再異動，於上午近11時突然升幅加劇，最新升25%，暫報0.201元，成交2140萬元或1.19億股。

不過，相對1月5日收市價0.49元，漢思能源股價仍低逾一半。

漢思能源周四通告指，經查詢後董事會概不知悉導致股價及成交量波動之任何原因。

漢思能源其後再發公告稱，受託人已就股份獎勵計劃於市場上購買合共2000萬股公司股份，佔已發行股份約0.5%，每股平均代價為約0.1617元，總代價約323.4萬元，交易完成後，受託人持股增至7859萬股，佔已發行股份約2%。

2020年，漢思能源參與私募基金組成的財團，收購了香港新巴城巴公司。

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