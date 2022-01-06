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【市場監管】國家版權局約談音樂界　強調音樂平台等一般禁簽獨家版權協議

股市 20:38 2022/01/06

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【市場監管】國家版權局約談音樂界　強調音樂平台等一般禁簽獨家版權協議

內地反壟斷政策覆蓋各行各業，去年市監官責令騰訊音樂（美：TME）解除獨家音樂版權、停止高額預付金等版權費用支付方式。國家版權局今日（6日）在京約談主要唱片公司、詞曲版權公司和數字音樂平台等，要求數字音樂產業各方協力維護數字音樂版權秩序，提到除特殊情況外，各數字音樂平台等不得簽署獨家版權協議，又提醒優先通過協商、調解等方式解決數字音樂產業各方之間的版權糾紛。

騰訊音樂：因應市監局決定　將放棄音樂版權獨家授權協議，看【下一頁】

國家版權局稱，由於音樂作品版權問題較為複雜、作品應用場景多樣，以及歷史形成的授權模式不夠完善等多種因素，數字音樂產業各方版權關係需進一步規範理順。

約談強調，各唱片公司、詞曲版權公司、數字音樂平台應採取符合音樂傳播規律、公平合理原則和國際慣例規則的授權模式，應通過保底金加實際使用量分成模式結算，除特殊情況外不得簽署獨家版權協議；完善內部版權管理制度，授權音樂作品應當曲庫目錄明確、版權權屬清晰，維護音樂作品著作權人和相關權利人合法權益；優先通過協商、調解等方式解決數字音樂產業各方之間的版權糾紛；積極探索新場景、新業態音樂作品授權使用機制；建立符合市場需求的數字音樂版權運營模式。

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記者：李哲毅

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