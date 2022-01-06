【新年好去處】MegaBox聯乘emoji　打造 23呎高「喜運齊來遊樂園」大型賀年裝置

▲ 為迎接壬寅虎年的來臨，MegaBox 與羚邦集團代理之 emoji聯乘，推出全港首個「喜運齊來遊樂園」大型賀年裝置，由2022年1月7日至3月6日，於 L5中庭遊覽多個繽紛景點。（黃建輝攝）

為迎接壬寅虎年的來臨，MegaBox 與羚邦集團代理之 emoji聯乘，推出全港首個「喜運齊來遊樂園」大型賀年裝置，由2022年1月7日至3月6日，於 L5中庭遊覽多個繽紛景點。

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活動期間市民可到「浪漫滿天燈海」打卡，MegaBox推出期間限定的「尋找emoji新春迎大運」AR手機遊戲，以手機於場內尋找 emoji®️ 蹤影，完成遊戲即有機會贏取精美禮品。

設6個巨型emoji雕塑

場內設有6個巨型 emoji雕塑，以新年造型於 23 呎高「喜運齊來遊樂園」大型賀年裝置上向大家拜年。場內有多個打卡位，當中包括座落於裝置正中央的 12 呎高emoji巨型賀年雕塑，以及全港首度曝光的「醒獅老虎」造型 emoji雕塑，可愛又應節的老虎造型，配上色彩繽紛的舞獅頭，同時結合創新與傳承，為大家送上龍精虎猛的新春。

遊樂園正中央設置了一個 9 呎高的「新春開運走馬燈」，配上多個emoji頭像。兩旁亦設置了各式各樣的 emoji頭像拍照板，大家可站在透明拍照板後，讓 emoji表情出現在臉上。

旁邊亦有一個 11 呎高的「迎春接福風車園」互動裝置，大家可以親手轉動巨型風車，風車上每個扇葉均印有不同祝賀語，祈求新一年轉個好運，一帆風順。是次的遊樂園內亦特設一個以多個emoji立體球組成的「新歲承歡添福亭」。

而裝置正中央為 12 呎高 emoji巨型賀年雕塑，以及「醒獅老虎」造型 emoji雕塑，其他打卡位包括：9 呎高的「新春開運走馬燈」、11 呎高的「迎春接福風車園」互動裝置、以多個emoji立體球組成的「新歲承歡添福亭」，以及「浪漫滿天燈海」等。

料人流及營業額將比去年增加2成

MegaBox 更推出期間限定的「尋找 emoji®️新春迎大運」AR 手機遊戲，以手機於場內尋找emoji蹤影，完成遊戲即有機會贏取精美禮品。另外，推廣期內於場內消費滿指定金額，將可換領由 MegaBox 特意設計的『花開富貴利是封』、九龍香格里拉大酒店臘味蘿蔔糕及其他精選禮品。

MegaClub 會員更可參加開心消費大抽獎，於指定商戶消費，可額外獲贈電子抽獎券1 張，有機會贏取總值逾 HK$300,000的豐富獎品。裝置旁的 AEON 新春期間限定店提供多款新春及賀年禮品、生活百貨及期間限定賀年精品，部分以新春優惠價發售。

雖然本港疫情出現起伏，但該商場仍預計，在新年假期及情人節的帶動下，人流及商戶之營業額將會比去年增加約兩成。

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記者：李智美