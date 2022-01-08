【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　下周二公售（有片）

三星（Samsung）日前發布中階5G手機Galaxy S21 FE，外觀方面似足旗艦機Galaxy S21的設計，同樣搭載3個主攝鏡頭，切割鏡頭組合邊框。到底全新的Galaxy S21 FE 5G有何特別？

本報記者日前上手試玩，發現Galaxy S21 FE 5G的整體規格未有太大突破，主要對比上代的記憶體容量增加，惟同時缺少了記憶卡擴充槽。至於外觀的著墨點，Galaxy S21 FE 5G主要配上了感覺較柔和的霧面機背，而且設計較簡潔。是次配備6.4吋的Dynamic AMOLED 2X屏幕，比上代減少0.1吋，上手感覺頗輕巧並可以單手輕易操作。

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開箱後亦可見，三星繼續跟隨環保腳步，不再隨機附送充電器以及耳機，僅附贈一條USB-C充電線。價格方面，S21 FE的入門配置版售5,198元；S20 FE售4,998元，比上代略貴。

而S21 FE的屏幕刷新率仍然高達120Hz，記者嘗試瀏覽並切換到不同網頁，使用多款應用程式，遊玩高更新率的手遊如賽車類、絕地求生（食雞），畫面亦很流暢。不過須注意，S21 FE僅支援60/120Hz之間互相切換，並非可變更新率的類型。

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相機方面，S21 FE與上代一樣採用後置3鏡頭設計，包括1,200萬像素超廣角鏡，1,200萬像素廣角鏡，800萬像素遠攝鏡頭；前置鏡頭則為3,200萬像素。拍攝功能則包括S21系列也提供的防手震功能，避免因為搖晃手震，影響相片質素。當記者將畫面放大至20倍時，便會自動啟動防手震功能，最多可支30倍極遠變焦。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 使用遠距拍攝時，防手震功能會自動開啟。（殷凱怡攝）

▲ 一攝多拍功能可助用家同時拍下影片及相片。（殷凱怡攝）

▲ 8GB RAM + 128GB ROM版售$5,198，惟只有黑色可選。（殷凱怡攝）

▲ 8GB RAM + 256GB ROM版售$5,598，4色可選。（殷凱怡攝）

除此之外，是次S21 FE也加入與S21及S21 Ultra導演模式相似的「雙相機錄掣」，讓用家在手機可以同時瀏覽前置及後置個鏡頭的拍攝影像，並可在拍攝中途自行切換鏡頭，而且其前後鏡頭轉換也相當順暢。

電池容量方面，Galaxy S21 FE與上一代機款相同，為4,500mAh。支援以無線分享電量予其他智能手機或可穿戴式裝置，25W超快速充電，以及15W無線快充。

規格對比一覽：

Galaxy S21 FE 5G Galaxy S20 FE 5G 屏幕6.4吋，屏幕刷新率120Hz（60Hz/120Hz切換） 屏幕6.5吋，屏幕刷新率120Hz（60Hz/120Hz切換） 兩個儲存容量版本 8GB RAM+128GB ROM版售5,198元（僅設黑色）

8GB RAM+256GB ROM版售5,598元（4色） 6GB RAM+128GB ROM，搭配 microSD 記憶卡擴充最高 1TB 儲存空間，售4,998元 電池容量 4,500mAh 電池容量 4,500mAh 後置3鏡頭設計，包括1,200萬像素超廣角鏡，1,200萬像素廣角鏡，800萬像素遠攝鏡頭

前置鏡頭則3,200萬像素 後置3鏡頭設計，包括1,200萬像素超廣角鏡，1,200萬像素廣角鏡，800萬像素遠攝鏡頭

前置鏡頭則3,200萬像素

記者：張寶燕、殷凱怡