【數碼轉型】PayPal調查指本港九成中小企計劃投資數碼營銷 60%企業已進行跨境貿易

疫情為本港企業帶來挑戰，電子支付服務商PayPal發布的中小企研究調查顯示，中小企在疫情下有能力透過數碼轉型，及跨境貿易實現業務增長，本港九成中小企計劃投資數碼營銷，當中60%企業已進行跨境貿易。

調查報告顯示，受訪的中小企當中，有三成表示業務未有受到負面影響，更有近19%受訪者指其業務錄得正面影響，當中近一半受惠於需求上升、43%吸引了更多線上顧客、33%獲得更多來自香港以外的顧客。

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PayPal香港、南韓及台灣市場主管傅孟瑳表示，疫情無可避免對中小企造成負面影響，但同時衍生不同的商機，例如中小企透過投資數碼化方面，能夠拓展跨境及全球性的業務。他又提到，全球網上零售額自2019年的3.35兆美元，上升至2020年的4.28兆美元，並預計2021年將會再增長14.3%。

傅孟瑳建議，中小企可以選擇合適的網上平台發展，例如建立自家平台，或與第三方的電商平台合作，以利用不同方式去拓展網上業務，並善用社交媒體平台。傅孟瑳透露，2019至2020年PayPal的總用戶人數按年上升逾20%，而截至去年第三季其全球用戶數達4.16億戶，其中達3300萬戶屬商戶。

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責任編輯：龍紀瑩