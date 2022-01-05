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【昂坪360】昂坪纜車提早明起維修保養 昂坪市集暫停開放至1月20日

理財智慧 15:30 2022/01/05

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昂坪360將提早於本周五（7日）起開始纜車維修保養工程，纜車服務將於維修保養工程完成後，視乎情況重新開放。昂坪市集內的室內景點亦會暫停開放至1月20日。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

昂坪360表示，持有昂坪360纜車門票或套票的賓客，可留意公司官方網站，查閱退票安排，所有有效日期為2022年1月7日或之後的「360全年通」，將於纜車服務恢復營運當日起，按暫停開放的日數自動延長。纜車服務暫停期間，未能享用港人生日優惠的賓客，可於纜車服務恢復正常當日起計1個月內，再次免費享用來回纜車旅程一次。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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責任編輯：龍紀瑩

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