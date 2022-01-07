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美國體操奧運冠軍認愛非裔男友 遭苗裔同胞歧視

環球社會熱點 10:05 2022/01/07

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美國苗裔少女Sunisa Lee（素妮沙.李）去年於東京奧運的女子體操全能項目摘金，事業情場兩得意，在聖誕節宣布與美式足球員史密斯相愛。但Sunisa Lee透露由於男友是非裔，兩人戀情受到大量在美國的苗裔同胞反對，甚至惡毒的言語攻擊。

【亞裔歧視】美國苗裔奧運體操金牌慘遭胡椒噴霧攻擊 【下一頁】

Sunisa Lee去年拆禮物日（Boxing Day）於社交媒體上高調認愛，宣布與南加州大學美式足球明星史密斯（Jaylin Smith）成為情侶。

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Sunisa Lee在Instagram上載多張與男友擁抱的甜蜜照片，更附上心形表情符號，有大量網民隨即祝福這對情侶。

有網民在TikTok上載影片，指他相信Sunisa Lee公布戀情後，或因男友是名黑人，而受到苗裔群體部分人的批鬥。這名網民表示，愛情可超越種族或性別的界限，更勉勵Sunisa Lee繼續做女王。

Sunisa Lee隨即回應這名網民的影片，更稱對此感到十分高興。她過往收到大量仇視，更稱自己的身份對他們有利時才能獲得支持，但他們從不關心自己是否幸福。

【東京奧運】苗裔女將全能奪冠 美國體操首金 【下一頁】

很多網民都支持Sunisa Lee的戀情，指苗裔同胞應該尊重其他人的生活選擇。有部分人更表示，如果Sunisa Lee是與苗族人相戀，苗裔同胞只會祝福而非像現在這樣仇視她。

雖然Sunisa Lee 18歲已成為奧運冠軍，但她過往曾透露自己不時遭遇種族歧視。她去年11月受訪時表示，她與亞裔朋友夜蒲後站在街頭上等車時，曾有班人在車上用胡椒噴霧攻擊他們，並以「ching chong」這些種族歧視字眼稱呼她。

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責任編輯：鄭錦玲

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