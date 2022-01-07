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【ET開市直擊】港股終止「八連陰」　哪些股份蘊釀爆發？（附Time code）

股市 08:55 2022/01/07

分享：

港股昨日午後突然轉向V彈，恒生指數升過百點重返二萬三點關口，科技股造好，ATM齊上，阿里巴巴 （09988） 升逾半成，京東亦上揚4%，港股後市有轉機？哪些骰份蘊釀爆上？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你分析市況。

Time code：

00：00 - 市場焦點速覽
01：40 - 美股外圍市況速覽＋港股ADR表現
03：25 - 亞太股市早段市況＋恒指黑期表現
03：53 - 美國聯儲局縮表對股市有幾大影響
08：18 - 港股上日市況速覽 + 北水盤路
09：13 - 港股後市點睇　技術分析幫你睇
13：02 - 銀行股前景點睇　談中銀香港 （02388）
15：51 - 銀行股前景點睇　談滙豐 （00005）
18：04 - 水泥基建股前景正面　
20：05 - 嚴選基建股　中國聯塑 （02128）
21：22 - 觀眾問股：中國鐵建 （01186） vs中國中鐵 （00390） ，邊隻質地好值得長揸？
22：25 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 、中交建 （01800） 咩位可入？谢谢！｜
24：02 - 港股早段市況速報
25：48 - ET個股推介：中交建 （01800）
26：44 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 點睇
29：36 - 觀眾問股：早晨RAVI， 問阿里巴巴 （09988） 於256元有貨，現價溝貨點睇？
31：15 - 觀眾問股：耐世特 （01316） 10.14入左，我見佢前日有棍升得好急，仲有無得上 
33：18 - 觀眾問股：中國聯塑 （02128） 現價可以入嗎
34：53 - 觀眾問股：中移動 （00941） 現價可唔可以買， 有冇空間再上， 可財息兼收， 謝謝ravi
36：06 - 觀眾問股：中鈻國際 （02068） 2.99元 入，應如何處理？
38：21 - 觀眾問股：BENG SOON MACH （01987） 可否吸納
39：52 - 觀眾問股：力勁 （00558） 冇貨，可入嗎？如是，什麼價？
41：39 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 可以答嗎？ 92元買入本打算搏反彈，. 現仍未走可以點.
43：58 - 觀眾問股：諾輝健康 （06606） 咩事大升？但係近期好多都表現好肉酸
46：04 - 觀眾問股：Ford Motor Company（F.US） 破左20年高位 可以睇住咩價位加注？而家成本20美元
48：48 - 觀眾問股：聯想控股 （03396） 前景點睇
50：16 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 點睇，可作長缐收息之選嗎？什麼價位可入？
51：49 - 觀眾問股：加息是否有利REITS， 邊隻本地高息REITS值得吸納呢？置富產業信託 （00778） 點睇，什麼價位可入？
54：53 - 觀眾問股：電力股今年仲有冇得玩？問龍源電力（00​916）18.5元有货，點算好？談華潤電力 （00836） 、中國電力 （02380）
58：19 - 港股早段市況速報
01：00：53 - 財經日誌提提你

立即登入：https：//video.hket.com/srvv023/財經台

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫上日《ET開市直擊》第五波疫情爆發　唐牛為你推介疫情股【按此－附time code】

欄名 : ET開市直擊

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