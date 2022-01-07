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心理健康成Z世代辭職主因 全球辭職潮今年勢延續

環球社會熱點 17:30 2022/01/07

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環球防疫措施放寬，帶來經濟復甦，職位增加，卻出現勞動力緊張問題。疫情改變不少人工作及生活模式，更多人思考如何平衡兩者，引起全球辭職潮，特別是已發展國家。

【美國疫情】有教師反對疫下面授課堂 直指返校危害學生 【下一頁】

美國於去年4月至9月間，錄得破紀錄逾2,400萬人離職。疫情令更多年輕人反思生活與工作平衡，據非牟利組織Mind Share Partners訪問發現，多達3分2選擇在2021年辭職的千禧世代（1981至1996年出生），稱主要原因是心理健康，單計Z世代（1996年後出生）更高至81%。

跨國人力資源公司Hays最新調查指出，Hays有經營的34個地區中，去年第4季的失業率較前年有所輕微上升，由4.3%增至5.5%，當中以年輕族群就業情況最差，去年第4季15至24歲人士就業率較按年跌17.4個百分點。

與疫情前相比，即使美國2021年每月平均增加55.5萬個職位，現時仍較疫情少約400萬個，而低技術工職尤其難聘請新員工。

世界大型企業聯合會（The Conference Board）經濟學家倫德（Erik Lundh）認為，現時勞動市場環境讓求職者有更大議價能力。CareerBuilde行政總裁阿瑟（Sue Arthur）估計，辭職潮影響將延續至2022年，勞動力市場短缺問題持續，尤其物流﹑倉庫﹑醫療及教育行業。

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責任編輯：吳漢培

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