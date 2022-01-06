【大行報告】摩通：四大原因內房股今年續跑輸大市　投資者聚焦於尋找倖存者（附個股評級及目標價）

▲ 【大行報告】摩通：四大原因內房股今年續跑輸大市 投資者聚焦於尋找倖存者

內房股去年表現不滯，摩根大通預期，內房股今年將繼續跑輸大市，主要有四大原因（1）市場結構性下滑；（2）銷售前景疲弱導致盈利預測下調及毛利率受壓；（3）內房流動性問題短期難解決；（4）政策放寬只能緩和下行壓力，並不能刺激增長。

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摩通估計，內房發展商今年銷售料平均跌5%，即使部分低風險內房仍錄得增長，同時土地成本佔銷售均價比率由2020年的36%，上升到去年首11個月的42%。

摩通：內房去年盈利料平均跌6%兼減派息

雖然內房政府放寬短期或能帶來刺激效應，但在更多內房債出現違約、銷售疲弱（首季銷售按年跌跌逾四成）及2021年業績可能令人失望下，即平均盈利跌6%及減派息，預期首季內房股的股價仍然低迷，但假若內房市場之後有好轉，內房股價將於第二或第三季有起色。

行業仍有不少機會 首選三大內房股

摩通稱，傳統上內房銷售需要6至11個月才能反彈，該行雖對內房股持審慎態度，仍看到不少Alpha（跑贏大市）的機會，首選華潤地產 （01109） 、中海外 （00688） 及龍湖 （00960） 。

「自去年上半年開始，內房股已進入『掙扎求存』模式，投資者聚焦於尋找倖存者，而非增長，當中新屋動工或土地銷售、債息、盈利預測三因素，與股價的關聯度最高。」

摩通認為，土地市場情況將是內房市場及發展商流動性的領先指標，因此需要密切關注土地市場轉活的時間，預期會在第二或第三季出現。

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