  • 20°C
香港時間 : 2022106日 (四) 20:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】摩通：四大原因內房股今年續跑輸大市　投資者聚焦於尋找倖存者（附個股評級及目標價）

股市 19:35 2022/01/06

分享：

【大行報告】摩通：四大原因內房股今年續跑輸大市　投資者聚焦於尋找倖存者

內房股去年表現不滯，摩根大通預期，內房股今年將繼續跑輸大市，主要有四大原因（1）市場結構性下滑；（2）銷售前景疲弱導致盈利預測下調及毛利率受壓；（3）內房流動性問題短期難解決；（4）政策放寬只能緩和下行壓力，並不能刺激增長。

摩通指加息不會對港樓構成大影響【下一頁】

    點擊圖片放大
    +16
    +15

摩通估計，內房發展商今年銷售料平均跌5%，即使部分低風險內房仍錄得增長，同時土地成本佔銷售均價比率由2020年的36%，上升到去年首11個月的42%。

摩通：內房去年盈利料平均跌6%兼減派息

雖然內房政府放寬短期或能帶來刺激效應，但在更多內房債出現違約、銷售疲弱（首季銷售按年跌跌逾四成）及2021年業績可能令人失望下，即平均盈利跌6%及減派息，預期首季內房股的股價仍然低迷，但假若內房市場之後有好轉，內房股價將於第二或第三季有起色。

富力美元債價急跌　逾7成債權人願「八三折」回購票據惟仍恐未如願【下一頁】

行業仍有不少機會　首選三大內房股

摩通稱，傳統上內房銷售需要6至11個月才能反彈，該行雖對內房股持審慎態度，仍看到不少Alpha（跑贏大市）的機會，首選華潤地產 （01109） 、中海外 （00688） 及龍湖 （00960）

「自去年上半年開始，內房股已進入『掙扎求存』模式，投資者聚焦於尋找倖存者，而非增長，當中新屋動工或土地銷售、債息、盈利預測三因素，與股價的關聯度最高。」

摩通認為，土地市場情況將是內房市場及發展商流動性的領先指標，因此需要密切關注土地市場轉活的時間，預期會在第二或第三季出現。

更多【內房危機】消息    

相關文章：【內房危機】世茂被指逾6億人幣信託違約　世茂指中誠信託無故抽貸　有境內債跌10%

相關文章：【內房危機】禹洲集團擬尋求置換兩筆月底到期美元債　涉46億元債到期

港股 傳統經濟股 國企內房股 民企內房股 派息 大行報告

上一篇文章

【汽車股】吉利12月銷量按月增17%　與全年目標相差13% 長汽超額達全年目標

下一篇文章

港股終止「八連陰」有利好啟示？先看看能否升破呢個關鍵位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Bitcoin】比特幣受累加息預期升溫　曾跌至近去年12月「閃崩」水平
【Bitcoin】比特幣受累加息預期升溫　曾跌至近去年12月「閃崩」水平
【防疫措施】周五起禁晚上6時後堂食兼收緊每枱人數等、暫未考慮停課　禁英美等8個國家人士來港兩周（附措施詳情）
【防疫措施】周五起禁晚上6時後堂食兼收緊每枱人數等、暫未考慮停課　禁英美等8個國家人士來港兩周（附措施詳情）
【香港疫情】林鄭月娥：10名官員出席初步確診者聚會、感到失望　僅徐英偉須進竹篙灣
【香港疫情】林鄭月娥：10名官員出席初步確診者聚會、感到失望　僅徐英偉須進竹篙灣
【恒指ADR】儲局講縮表阿里美股率先坐過山車　夜期高水黑期急轉低水（不斷更新）
【恒指ADR】儲局講縮表阿里美股率先坐過山車　夜期高水黑期急轉低水（不斷更新）
【MIRROR】喆麗YesAsia一度可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結）
【MIRROR】喆麗YesAsia一度可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結）
【恒指夜期＋北水】北水吸23億　逾12億買騰訊　恒指夜期彈89點越23000點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水吸23億　逾12億買騰訊　恒指夜期彈89點越23000點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款