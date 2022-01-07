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【元宇宙】迪士尼新專利獲批　遊客毋需佩戴裝置感受3D世界

科技 09:00 2022/01/07

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元宇宙概念盛行，作爲娛樂巨頭的迪士尼（Disney）當然要參與！迪士尼於上周（28日），獲得了美國專利商標局的一項名為「Virtual World Simulator（虛擬世界模擬器）」的技術專利。其後迪士尼就能在主題樂園的遊樂設施中，投射3D動畫角色。遊客也毋需使用AR裝置，就可以看到這些動畫角色。

據外媒The Orange Countrey Register報道指，Virtual World Simulator是一個超越了虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）的技術，玩家無需佩戴AR頭戴裝置或使用支持AR的智能手機，都可以體驗到令人身臨其境的3D虛擬世界。而這項技術，主要使用多部投影器去創造3D圖像。

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據悉，迪士尼將會採用相關技術，用作投射動畫角色、道具和藝術品。而這個模擬器猶如電影放映器的系統，可以將人類在屏幕上看到的内容投射在真實的平面上。

此外，Virtual World Simulator將會使用同步定位與地圖構建技術（Simultaneous Localization And Mapping，SLAM），來追蹤遊客在真實世界場所中的移動位置。

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事實上，迪士尼早在「Mickey's Mix Magic」煙花表演中，已經採用過投射技術，在美國大街的外牆上投放3D影像。而奧蘭多迪士尼荷里活影城中的星球大戰展區，也曾使用全息攝影技術，來向遊客解釋任務。而是次迪士尼再開發虛擬世界模擬器的技術，相信是為進入元宇宙作好準備。

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責任編輯：吳嘉雯

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